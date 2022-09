Isola Capo Rizzuto: cambio dirigenziale alla “Karol Wojtyla”, saluti alla D.ssa Prochilo e buon lavoro alla D.ssa Iannone

Condividi

Dopo tre anni intensi, passati per lo più in piena pandemia, la dirigente scolastica dell’Istituto “Karol Wojtyla”, D.ssa Simona Prochilo lascia Isola Capo Rizzuto.

Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, la Giunta e l’Amministrazione tutta, in particolare l’ex Assessore alla Pubblica Istruzione Carlo Cassano (oggi consigliere) intendo salutarla e ringraziala per quanto di buono fatto in questi tre anni e per la sempre piena collaborazione avuto con l’ente.

Tanti i progetti culturali, ambientali e didattici portati avanti dalla dirigente in questo periodo, molti dei quali hanno visto anche il nostro coinvolgimento o viceversa partiti da noi e subito sposati con entusiasmo dalla stessa dirigente.

Siamo dispiaciuti ma al contempo siamo felici di questo suo avvicinamento a casa e non possiamo far altro che augurarle buon lavoro e buona vita.

Allo stesso modo accogliamo con grande piacere la nomina della D.ssa Anna Iannone, grande donna devota al lavoro e alla vita scolastica e, siamo certi, porterà avanti quanto di buono fatto fino ad ora.