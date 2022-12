Isola Capo Rizzuto: canalone Vallescura, in arrivo 2 milioni per la messa in sicurezza

Condividi

Come già comunicato dal Sindaco nel corso del Consiglio Comunale del 28 novembre, l’Amministrazione Comunale, grazie al grande lavoro dell’ufficio tecnico, è riuscita ad ottenere un importante finanziamento regionale di 2 milioni di euro per la messa in sicurezza del canalone “Vallescura”.

Si tratta del canale che attraversa gran parte del sottosuolo del centro cittadino e che, sia a marzo 2019 sia a novembre 2020, ha causato l’apertura di una grossa voragine in Piazza Aldo Moro, in pieno centro.

In particolare, quella avvenuta nel mese di novembre 2020 è stata causata da una forte alluvione che ha causato danni di varie entità su tutto il territorio, ma certamente la voragine è stato il simbolo di quella giornata tanto da fare il giro dei maggiori media nazionali.

Già nei giorni successivi aveva effettuato una serie di interventi importanti per la messa in sicurezza dell’area e, successivamente, attraverso indagine geologiche si è arrivati alla fonte del problema, ovvero il canalone Vallescura.

Contemporaneamente, nello stesso periodo, con delibera di Giunta Regionale, fu richiesta al Governo Nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza, confermato poi con delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, fino ad arrivare ad aprile dello stesso anno con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 767 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone”.

L’ultimo atto di questo lungo iter si è consumato nei giorni scorsi con la firma della convenzione tra il dipartimento di Protezione Civile, attraverso il Dirigente Generale Dottor Domenico Costarella, e il Comune di Isola Capo Rizzuto nella persona del Sindaco Maria Grazia Vittimberga che dispone un finanziamento di € 2.000.000,00 per l’intervento sul canalone Valle Scura.

“Ho firmato questa convenzione con la Protezione Civile tirando un sospiro di sollievo, il nostro territorio è particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico, sia sul tratto costiero che interno.

Sulla costa stiamo già lavorando e altri lavori sono in programma, Vallescura è invece un problema interno che già in passato ha provocato danni in Piazza Aldo Moro e con questi due milioni si provvederà a mettere in sicurezza tutto il canalone che attraversa gran parte della città, con la speranza di evitare altre catastrofi”.