Isola Capo Rizzuto: dal 14 dicembre riparte lo screening gratuito per la mappatura del Covid-19

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Inizierà lunedì 14 dicembre lo screening gratuito disposto dal comune di Isola Capo Rizzuto per avere una mappatura più chiara dell’espandersi dell’epidemia Covid -19.

Il tutto si è reso necessario per via dell’esponenziale aumento di contagi registrati sul territorio, che aveva raggiunto quota 170 contagi attivi tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, ciò aveva anche portato al Regione Calabria a disporre la Zona Rossa per il territorio comunale.

Di fatto, la dichiarazione di Zona Rossa, ancora in atto fino al 12 dicembre, ha portato l’amministrazione a rimandare lo screening gratuito inizialmente previsto per giovedì 3 dicembre, per evitare ulteriori assembramenti e possibili nuovi contagi.

In totale, la seconda fase di pandemia ha fatto registrare ad Isola Capo Rizzuto oltre 250 contagi e ben sei morti.

Riprenderà invece domani, dalle ore 15.00, il servizio di prenotazione gestito dal Centro Operativo Comunale: si ricorda che il servizio è riservato agli over 60, ai portatori di handicap, ai commercianti e ai dipendenti delle stesse attività.

Al momento sono già 150 le persone prenotate che saranno ovviamente i primi ad iniziare.

Le prenotazione potranno essere effettuate telefonicamente ai numeri 0962/797953; oppure al 3450843231.