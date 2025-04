Isola Capo Rizzuto, domani apertura Villa Ilice

Mentre qualcuno si perde in polemiche e falsità, l’Amministrazione Comunale continua a lavorare, raccogliendo i frutti di cinque anni di impegno concreto.

Domani, 4 aprile alle ore 11.00, Villa Ilice aprirà ufficialmente le sue porte dopo un’importante opera di riqualificazione, restituendo alla comunità uno spazio rinnovato, moderno e accogliente.

Grazie a un investimento di 1,3 milioni di euro, ottenuto attraverso i fondi di rigenerazione urbana del PNRR, l’area è stata trasformata in un luogo di aggregazione con piste ciclabili, aree relax, un parco giochi e spazi verdi, pensati per offrire a grandi e piccoli un ambiente ideale per il tempo libero.

Un progetto voluto direttamente dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, che sin dal suo insediamento ha puntato tanto sulla riqualificazione di questo luogo.

Abbiamo preferito i fatti e il lavoro alle parole e oggi possiamo essere orgogliosi di vedere Isola Capo Rizzuto crescere e migliorare, progetto dopo progetto. Abbiamo preso una città che era ai margini e l’abbiamo messa al centro dell’attenzione per un riscatto sociale, urbanistico e che rispecchia sempre più i canoni di una città.

Villa Ilice è uno degli esempi lampanti in questo senso: non è solo un parco, ma l’ennesimo simbolo di una città che guarda avanti, come è già stato con tante altre opere donate alla comunità ed altre in corso che presto saranno fruibili.

In centro come in periferia e sulle frazioni, cercando di non lasciare indietro nessuno. All’evento di apertura sono state invitate le scuole pubbliche e private del territorio.