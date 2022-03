Isola Capo Rizzuto: giornata della memora in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Condividi

Si celebra oggi, 21 marzo, la “XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

Tante sono state le vittime innocenti anche sul nostro territorio e non possiamo non ricordarle in questo giorno unendoci al dolore che ancora oggi affligge quelle famiglie per l’insensata perdita di un proprio caro.

Per l’occasione, il Sindaco Maria Grazia Vittimberga ha partecipato, nella giornata di ieri, all’iniziativa “Terra mia – Coltura/Cultura”, organizzata da “Libera” per l’occasione, presso il Duomo di Isola Capo Rizzuto, alla presenza di tante altre istituzioni della provincia.

Il primo cittadino ha fatto da “padrone di casa” portando i saluti dell’amministrazione e della cittadinanza, partecipando poi alla commemorazione con la lettura di una veglia e di un elenco di venti vittime innocenti uccise dalla mafia.

Un momento di straordinaria riflessione, una giornata ben organizzata da Libera e dall’Arcidiocesi di Crotone e presieduta dal Vescovo Monsignor Angelo Panzetta.