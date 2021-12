Isola Capo Rizzuto: Giuseppe Aloisio miglior pinsaiolo al mondo, i complimenti del Sindaco

Condividi

Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga ha ricevuto questa mattina il cittadino isolitano Giuseppe Aloisio, eletto pochi giorni fa miglior pinsaiolo al mondo al primo campionato di Pinsa Romana che si è svolto nei giorni scorsi a Guidonia Montecelio, nel Lazio.

Il primo cittadino si è congratulata con Giuseppe: “E’ per noi un onore riceverti in quella che è anche la tua casa comunale da Campione del Mondo, ti ringrazio a nome mio e di tutta la cittadinanza per aver portato Isola sul tetto del mondo, è questa l’Isola Capo Rizzuto che vogliamo.

Dai giovani di talento questa città deve risollevarsi per avere un futuro migliore”. Il primo cittadino ricorda anche il recente trionfo di Isola Ambiente Apnea che è arrivata terza ai campionati mondiali di Pesca in Apnea, i trofei vinti da Macrillò e la recente convocazione in nazionale del giovane calciatore del Bologna Cristian De Marco, rimarcando la forza positiva del territorio.

Durante la visita di Giuseppe, pinsaiolo al ristorante “La Rustica”, erano presenti anche gli assessori Gaetano Muto e Andrea Liò, la consigliera Carmen Esposito e il presidente del Consiglio Luigi Rizzo che, a sua volta, si è congratulato con Giuseppe Aloisio a nome di tutti i consiglieri.