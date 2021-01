Isola Capo Rizzuto: il comune presente per un tavolo istituzionale, qualcuno dimentica che scalo fa parte del territorio

Condividi

La cancellazione dei voli da parte da Ryanair ci lascia perplessi e desta molta preoccupazione sul futuro dello scalo e in generale della nostra provincia, che già deve preoccuparsi dell’assenza di una stazione ferroviaria e una strada degna di essere chiamata tale.

L’aeroporto fa parte del territorio Isola Capo Rizzuto e noi, come amministrazione comunale, abbiamo l’obbligo di intervenire ed essere presenti ai tavoli istituzionali. Vogliamo e dobbiamo conoscere le intenzioni future di SACAL, cos’ha in mente per il nostro aeroporto e i progetti per renderlo punto nevralgico della costa ionica.

Oggi non ci sembra che le cose stiano andando proprio in questo modo, capiamo la situazione pandemica che porta le compagnie aeree a tagliare alcuni collegamenti, ma non possiamo restare a guardare, dobbiamo lottare tutti insieme.

Ci uniamo alla nota diffusa dalla consigliera regionale Flora Sculco che ha annunciato di aver avviato una interlocuzione con gli assessori regionali Franco Talarico, con delega alle società partecipate, e Domenica Cantafalmo alle infrastrutture, chiedendo agli stessi di convocare un tavolo tecnico con Sacal e tutti gli attori istituzionali del territorio. Noi ci siamo.