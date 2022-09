Isola Capo Rizzuto: il concerto dei The Kolors cambia location, il 5 settembre si esibiranno in Piazza del Popolo

Condividi

Sarà Piazza del Popolo ad ospitare il concerto dei The Kolors lunedì 5 settembre. Il grande evento, che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 24 agosto a Le Castella e poi rimandato per problemi di salute del cantante Stash, torna nel suo luogo originale. Come è stato per Arisa, infatti, anche i The Kolors si sarebbero dovuti esibire nel centro cittadino.

Poi, però a causa di una serie di limitazioni imposte per l’approvazione del piano di sicurezza, il concerto era stato spostato all’interno dell’Arena del Mare di Le Castella.

Adesso, con lo spostamento al 5 settembre e una previsione di pubblico nettamente inferiore considerando la partenza di molti turisti e in considerazione anche dei dati registrati la stessa sera del 24 agosto, l’evento potrà svolgersi in Piazza del Popolo.

Il tutto è stato ben specificato in una nota scritta nei giorni scorsi dal dirigente comunale incaricato alla Questura e agli altri organi competenti, al contempo, nella giornata di domani (2 settembre) nella stessa Questura di Crotone si terrà una riunione organizzativa tra gli tutti gli organi interessati alla sicurezza.

Si ricorda, inoltre, che nonostante i problemi di salute, lo scorso 24 agosto Stash e la sua band si sono comunque recati all’interno dell’area concerti per salutare il pubblico presente fermandosi con loro per quasi un’ora e mezza e concedendo selfie a tutti i presenti.

Ora tornare nel nostro territorio per incantare il pubblico, e i suoi tanti fan, con la sua voce. Al contempo, si comunica che la serata di chiusura della stagione estiva, prevista per la stessa data a Capo Rizzuto, è stata anticipata a domenica 4 settembre.