Isola Capo Rizzuto: Pelacca e Sovereto, nuovo intervento di messa in sicurezza

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Sono stati assegnati alla ditta Co.s.edil di Catanzaro i lavori di sistemazione stradale e messa in sicurezza delle strade interne, ancora sterrate, delle zone di Sovereto e Pelacca per un importo complessivo di € 84.000,00.

Si tratta di un secondo stanziamento che mira a recuperare la zona in seguito ai danni provocati dall’alluvione abbattutasi sul territorio ad inizio dello stesso mese che causò svariati danni su tutto il territorio.

Proprio le zone di Sovereto e Pelacca furono particolarmente colpite con diversi allagamenti, famiglie evacuate e il crollo di un ponte nella zona di Pelacca e nei giorni successivi, con Delibera di Giunta, furono immediatamente stanziati € 100.000,00 dal Comune per un primo intervento di messa in sicurezza.

Stessi danni che nelle scorse settimane hanno portato il territorio ad ottenere un importante finanziamento regionale di 2 milioni di euro per la messa in sicurezza del canalone “Vallescura”, ovvero il canalone sotterraneo che causò la “famosa” voragine in Piazza Aldo Moro che fece il giro dei maggiori media nazionali.