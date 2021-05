Isola Capo Rizzuto: polo per l’Infanzia, approvati due progetti definitivi e avviate le richieste di contributo

Condividi

Ammonta a € 5.200.000,00 la richiesta di contributo presentata dall’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, in merito all’Avviso Ministeriale del 22.03.2021, relativo ai progetti inerenti opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Nello specifico sono due i progetti già realizzati e approvati in via definitiva con delibera di Giunta Comunale n° 109 e 111, del 20.05.2021.

Il primo progetto approvato, per un importo di € 2.990.000,00, è stato studiato per far nascere il Polo all’interno di Villa Ilice, un’area vasta, in mezzo al verde e non lontana dal centro cittadino; il secondo progetto, invece, è stato concepito per la frazione Sant’Anna: con un importo di € 2.110.000,00 e un intervento che prevede la demolizione e la ricostruzione dell’attuale scuola dell’infanzia.

Il tutto è stato ben redatto Ufficio Tecnico, settore Lavori Pubblici, nonostante il poco tempo a disposizione.

Nell’approvare gli atti, la Giunta ha anche stabilito l’inserimento delle opere nel bilancio di previsione 2021, nonché l’inserimento nel Piano Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e nell’elenco dei lavori per l’annualità 2022.