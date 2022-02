Isola Capo Rizzuto: scuola per Adulti, aperte le iscrizioni per l’anno 2022/23

Condividi

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti nel territorio di Isola Capo Rizzuto (CPIA) promossi dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR).

L’incontro avvenuto tra l’Assessore Carlo Cassano e la dirigente scolastica Dottoressa Rosaria Longo ha sancito il via definitivo del progetto già preannunciato nei giorni scorsi. Il Comune di Isola Capo Rizzuto fornirà all’istituto una sede dove poter svolgere sia i corsi di alfabetizzazione della lingua italiana e sia la didattica per l’accesso alla Licenza Media.

Per quanto concerne gli studi superiori invece, il tutto verrà svolto in istituti già presenti e in particolar modo: Alberghiero, Agrario, Nautico, Ragioneria, Geometra.

In tutti i casi ci sarà la possibilità, per i primi due anni, di non spostarsi dal territorio: ad esempio, se un cittadino di Isola Capo Rizzuto vorrà prendere un diploma di Ragioneria potrà frequentare i primi due anni a Le Castella presso l’istituto Alberghiero, per poi spostarsi per i successi nella scuola principale, ovvero a Crotone.

L’obiettivo è quello di dare la possibilità a più persone possibili di accedere all’istruzione, ovviamente gratuita, e per un comune Isola Capo Rizzuto, storicamente ad alta dispersione scolastica, è sicuramente un importante strumento di crescita culturale.

Le iscrizioni e sono aperte ed è necessario iscriversi in tempi brevi attraverso il sito web https://cpiakr.edu.it/, o tramite il link diretto che trovate sul sito ufficiale del Comune di Isola di Capo Rizzuto e sui canali social dello stesso ente.