Isola Capo Rizzuto: scuola per adulti, il 28 febbraio ultimo giorno utile per le iscrizioni

Ultimi giorni d’iscrizioni per la scuola degli adulti che a settembre prenderà il via sul territorio di Isola di Capo Rizzuto. Un progetto del Ministero dell’istruzione che arriva a Isola Capo Rizzuto grazie anche alla forte collaborazione col Provincia di Crotone, nella persona del Presidente Sergio Ferrari e del consigliere Raffaele Gareri.

Un progetto, però, che ora necessita di adesioni, come sottolinea il Sindaco Maria Grazia Vittimberga: “È un’occasione importante per chi in passato non ha avuto la possibilità, per vari motivi, di frequentare la scuola dell’obbligo e di prendere titoli di studio come Licenza Media o Diploma. Invito tutti ad iscriversi perché sarà anche un’esperienza di crescita e di aggregazione”.

“La scuola sottolinea il primo cittadino è aperta anche a chi possiede già titoli di studio ma vuole allargare il suo bagaglio culturale e professionale, penso soprattutto ai numerosi gestori di attività ristorative che magari in passato hanno fatto altre scelte di studio e oggi per loro sarebbe importante, ad esempio, avere in mano in Diploma Alberghiero; oppure al settore agricolo con diversi imprenditori che potrebbe specializzarsi in ambito agrario”.

“Ringrazio la Provincia di Crotone conclude il Sindaco nella persona del Presidente Sergio Ferrari e del consigliere Raffaele Gareri, con quest’ultimo sempre attento alle problematiche del territorio e istituzionalmente presente in ogni iniziativa; ringrazio anche la dirigente scolastica e soprattutto il nostro Assessore Carlo Cassano per l’enorme lavoro che sta facendo con il mondo della scuola”.

Infine, il Sindaco invita chi non riesce ad iscriversi a venire a farlo in comune: “Domani, lunedì 28 febbraio, è l’ultimo giorno utile per le iscrizioni e invito chi ancora non lo abbia fatto ad iscriversi attraverso il portale dedicato, chi invece non riesce a collegarsi può venire a farlo in Comune dove ci sarà una persona che vi seguirà passo dopo passo. Ma affrettavi, c’è tempo solo fino a domani”.