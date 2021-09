Isola Capo Rizzuto: scuole rinnovate per il ritorno tra i banchi

Condividi

Con un impegno non di poco conto messo in atto dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, supportata dalla coordinazione dell’ufficio tecnico manutentivo, dalla fattiva collaborazione dei dirigenti scolastici, in questi mesi tanti sono stati gli interventi sui vari edifici del territorio, di carattere ordinario e straordinario.

Tra gli interventi ordinari si registrano tinteggiatura interna ed esterna, pulizie esterne, manutenzione verde, ripristino rubinetterie e infissi danneggiati e quant’altro.

Poi ancora sono stati effettuati interventi di maggiore entità come il rifacimento, in alcuni edifici, degli impianti elettrici, idraulici e di climatizzazione; l’installazione di nuove caldaie a risparmio energetico; installazione di nuovi infissi e porte e ristrutturazione di alcuni bagni, tra cui l’eliminazione dei cosiddetti “bagni turchi”, ancora presenti in alcuni edifici con gravi conseguenze igienico-sanitarie.

Tra le altre cose si registrano anche il rifacimento dell’intero tetto dell’edificio di Le Castella, il ripristino di tantissime pareti ammalorate, l’ampliamento di aule con l’abbattimento di pareti, cosi come richiesto dai dirigenti. Insomma, tanto è stato fatto nelle scuole e tanto c’è ancora da fare, i lavori già programmati sono diversi e molti di questi dovrebbero partire già nei prossimi mesi.

L’obiettivo dell’amministrazione Vittimberga, in modo particolare del Sindaco e dell’Assessore al ramo Maria Pangallo, è quello dare al più presto una svolta strutturale a tutte le scuole del territorio, affinché la generazione futura di Isola Capo Rizzuto possa crescere in ambienti idonei e non degradati.

Infine, nei giorni scorsi, sempre grazie al lavoro messo in atto dall’amministrazione, il comune di Isola si è aggiudicato un finanziamento di € 200.000,00 per la manutenzione scolastica.

Infine, come già annunciato nei giorni scorsi sui canali social, anche quest’anno ci sarà il supporto alla Polizia Locale dei “Nonni Vigili”, che si occuperanno di sicurezza negli orari di ingresso ed uscita degli alunni.