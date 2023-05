Isola Capo Rizzuto si conferma Bandiera Blu, premiate le spiaggie di Le Castella e Le Cannella

Anche il 2023 di Isola di Capo Rizzuto si dipinge di Blu grazie alla conferma della Bandiera Blu. Un riconoscimento per nulla scontato che arriva per il secondo anno consecutivo e dopo un lungo lavoro tecnico e burocratico.

L’evento di assegnazione si è svolto a Roma, tornando così a svolgersi in presenza dopo le restrizioni del periodo Covid.

A presenziare per il Comune di Isola Capo Rizzuto il Sindaco Maria Grazia Vittimberga: “Siamo orgogliosi di aver ricevuto la conferma per il secondo anno consecutivo, per noi significa sviluppo del turismo e promozione del territorio.

Soprattutto, grazie alle motivazioni della Bandiera Blu, abbiamo rafforzato il nostro percorso virtuoso in termini di tutela dell’ambiente, una sensibilizzazione che può far solo bene al territorio”.

“L’anno scorso è stata emozionante perché era la prima volta in assoluto per noi, purtroppo però siamo stati costretti a viverla davanti ad uno schermo.

Qui a Roma le emozioni sono più forti, è bello sentire l’esultanza dei vari amministratori alla lettura del nome del proprio comune, dietro ogni esultanza c’è lavoro e sacrificio e qui viene ripagato. Mi congratulo con tutti i comuni ed in particolare con gli altri 18 della nostra regione che ci fanno salire sul podio nazionale”.

Ovviamente soddisfatto anche il Vice Sindaco Andrea Liò, assente a Roma per altri impegni istituzionali ma responsabile di tutto l’iter che ha portato al riconoscimento: “Non era scontato confermarsi per il secondo anno consecutivo, anche alla luce degli importanti lavori ai depuratori e ai sistemi fognanti che sono determinati.

È stato un lavoro complesso e siamo felici di aver raggiunto l’obiettivo, la Bandiera Blu è un importante veicolo di promozione e in questo momento non potevamo permetterci di perderla.

Da lunedì inizieremo già il lavoro per il 2024 perché con la commissione Bandiera Blu, come è giusto che sia, non possiamo permetterci distrazioni”