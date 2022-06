Isola Capo Rizzuto: stage di Danza con Kledi e altri personaggi della televisione

Condividi

Nel ricco calendario estivo presentato nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, tra i tanti grandi eventi c’è anche uno stage di Danza con i grandi ballerini della Tv italiana.

Si tratta di un evento voluto dal primo cittadino e che rientra nel lungo lavoro di promozione e valorizzazione del territorio di Isola di Capo Rizzuto che il Sindaco ha avviato sin dal suo insediamento e sta rafforzando di anno in anno.

Lo stage mira a preparare i giovani ballerini alla stagione 2022/23, che poi andranno a svolgere nelle rispettive scuole e sarà seguito da quattro grandi ballerini famosi nel mondo della Tv e dello Spettacolo: Kledi Kadiu, Anbeta Torromani, Francesco Nappa e Ambra Ullrich Rimbotti. Insieme a loro ci sarà anche Pino Carbone, ex ballerino ed oggi stimato coach e terapista di livello internazionale.

La manifestazione è aperta a tutti i giovani ballerini della Regione Calabria e non solo e ha l’obiettivo di costruire i professionisti del domani. Si svolgerà sul territorio di Isola Capo Rizzuto nei giorni 5, 6 e 7 settembre ma è già possibile iscriversi, anche perché il numero è limitato e appena raggiunto verranno chiuse le iscrizioni.

Lo stage è già stato promosso anche nel corso della presentazione della stagione estiva che si è tenuta venerdì 10 giugno a Le Castella, ad annunciarlo il Sindaco Maria Grazia Vittimberga che, ancora una volta, sottolinea l’importanza di avere personaggi di livello sul territorio: “ Al già ricco calendario estivo si aggiunge questo stage che sarà seguito da cinque noti professionisti nel campo della Danza, molto conosciuto anche in ambito televisivo considerando la loro presenza fissa in programmi nazionali”.

“Il tutto conclude il Sindaco insieme ad una serie di attività intraprese, rientra nel nostro progetto di promozione del territorio, la prova che stiamo lavorando nel modo giusto è data dal rinato interesse delle Tv nazionali per il nostro territorio, come le immagini circolate all’Eurovision in mondo visione, il servizio di Freedom su Italia 1 e, a breve, quelle di Linea Verde su Rai 1. “

Senza dimenticare conclude la Vittimberga l’enorme pubblicità gratuita avuta nella giornata di annuncio delle Bandiera Blu con il nostro territorio, ed in particolare il Castello di Le Castella, circolato nei maggiori telegiornali delle reti nazionali”.

Un messaggio per lo stage è arrivato anche dal personaggio di punta, il ballerino Kledi: “Vi aspetto tutti a Isola Capo Rizzuto in quella che sarà la prima edizione di questo nostro stage, sarò li ad aspettarvi con Anbeta Torromani, Ambra Rimbotti, Francesco Nappa e Pino Carbone, non mancate. Iscrivetevi subito”. Per informazioni rivolgersi all’indirizzo email info@bodycodesystem.com o al 3345867908