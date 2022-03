Isola Capo Rizzuto: turismo e Artigianato, incontro per ripartire nel post Covid

Condividi

In questi ultimi due anni il nostro territorio ha sofferto l’emergenza Covid anche in termini economici e turistici. Ora che la data per la fine dello stato di emergenza è stata finalmente fissata bisogna iniziare a programmare il futuro, a capire come rialzarci e ripartire.

A tal proposito, l’amministrazione comunale nelle persone del Sindaco Maria Grazia Vittimberga e del vice Sindaco Andrea Liò ha indetto un incontro operativo con tutti gli operatori dell’Artigianato per la giornata di giovedì 10 marzo, ore 16.00, presso la Sala Consiliare dello stesso ente, per programmare al meglio la promozione del territorio.

Considerata l’importanza dell’incontro si prega di non mancare.