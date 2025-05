Isola Capo Rizzuto: UNARMA denuncia carenze e lancia un appello allo Stato

Isola Capo Rizzuto (KR) – “Ci sono luoghi in Italia dove essere Carabiniere non è solo un mestiere, ma una vera missione. Isola Capo Rizzuto è uno di questi.” Con queste parole il Segretario Generale Regionale di UNARMA Calabria, Fabio Riccio, ha commentato la visita sindacale effettuata presso la Tenenza dei Carabinieri della cittadina crotonese.

UNARMA – associazione sindacale dell’Arma dei Carabinieri – ha condotto un sopralluogo dettagliato, accolto con piena disponibilità dal Comandante della Tenenza, Tenente Stefano Enanuele. La delegazione sindacale, composta dai Segretari Alessandro Ferraro, Luca Cerardi e Antonio Cardamone, ha visitato tutti gli ambienti della caserma: dagli uffici ai servizi igienici, dalle aree operative ai parcheggi, nel pieno rispetto della normativa sindacale vigente.

UNARMA evidenzia come a colpire, più di ogni altra cosa, sia stato il clima di straordinaria dedizione, professionalità e spirito di servizio. In un territorio complesso e ad alto rischio, i Carabinieri della Tenenza operano con coraggio e dignità, rappresentando un punto di riferimento non solo per la comunità ma anche per le altre Forze di Polizia e per gli organi investigativi dell’area.

Tuttavia, UNARMA denuncia gravi criticità organizzative che mettono a dura prova il presidio. “Uomini e donne in divisa contati, letteralmente, sulle dita di una mano – afferma Riccio – ma chiamati a garantire servizi straordinari. Eroi, sì, ma fino a un certo punto: perché anche gli eroi hanno diritto al riposo, alla tutela, a una vita familiare dignitosa.”

Da qui l’appello forte e chiaro di UNARMA: è necessario un immediato rafforzamento della Tenenza di Isola Capo Rizzuto. “Non si può pensare di mantenere l’ordine pubblico in territori delicati con risorse ridotte all’osso – ribadisce Riccio – Serve il coraggio della politica. Serve il rispetto per chi ogni giorno combatte per tutti noi.”

UNARMA assicura che continuerà a essere presente, a supporto dei Carabinieri impegnati quotidianamente sul campo. “Questi militari – conclude Riccio – sono l’anima viva dello Stato. E lo Stato non deve voltare loro le spalle.”