Isola Comics 2025, iscrizioni gratuite per i corsi di disegno

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ad ISOLA COMICS 2025, si tratta di corsi gratuiti di tecniche del disegno aperti a tutti gli appassionati o chi vorrebbe avvicinarsi al mondo del disegno.

A svolgerle saranno maestri disegnatori che lavorano per conto di grandi aziende come Disney, Maervel, DC Comics e tante altre che insegneranno agli iscritti i “trucchetti” del mestiere per imparare a disegnare attraverso delle tecniche di base.

I corsi si terranno sabato 29 e domenica 30 marzo tra Isola Capo Rizzuto e la frazione di Le Castella, iscriversi è semplice: basta mandare una mail ad ufficiostampa@isolacr.it , indicando nome, cognome ed età del partecipante.

I corsi sono aperti a tutti senza limiti di età.