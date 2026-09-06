Isola ecologica di Viale Don Mottola “Insieme Per Tropea” chiede verifiche e risposte concrete

Il gruppo consiliare “Insieme per Tropea”, guidato da Giuseppe Rodolico, porta all’attenzione dell’Amministrazione comunale le segnalazioni pervenute da alcuni residenti della zona Campo e, in particolare, di Viale Don Mottola, relative all’area utilizzata per la raccolta dei rifiuti.

L’iniziativa prende forma a seguito della formale istanza presentata dal Consigliere comunale, Carmine Sicari, con la quale si chiede agli uffici competenti di procedere ad una puntuale verifica della situazione rappresentata dai cittadini.

Le segnalazioni riguardano, in particolare, la possibile presenza di cattivi odori, rifiuti, sterpaglie e animali infestanti, nonché presunti disagi legati alle attività di raccolta e al transito dei mezzi, anche in orari notturni.

Si tratta di circostanze che, proprio perché riferite dai residenti, necessitano di un puntuale riscontro da parte degli organi competenti, senza anticipare valutazioni o conclusioni che spettano alle autorità preposte.

Per questo motivo, nell’istanza viene richiesto innanzitutto un sopralluogo dell’area, finalizzato ad accertare le effettive condizioni dei luoghi sotto il profilo del decoro, dell’igiene e della corretta gestione dei rifiuti.

Nell’istanza, viene inoltre chiesto di conoscere: quale sia l’attuale destinazione dell’area e in forza di quale provvedimento venga utilizzata; quali siano le modalità di gestione e conferimento dei rifiuti;

se siano state effettuate nel tempo precedenti verifiche o segnalazioni e quali provvedimenti siano eventualmente seguiti;

se l’utilizzo dell’area abbia effettivamente carattere temporaneo, come rappresentato dai residenti, e quale sia l’eventuale programmazione dell’Amministrazione in merito; se siano necessari ulteriori accertamenti da parte degli organismi sanitari, ambientali o di controllo competenti.

Il gruppo chiede inoltre che, al termine delle verifiche, venga fornito ai cittadini un riscontro formale e puntuale, indicando nella risposta gli eventuali interventi che l’Amministrazione intenderà adottare e le relative tempistiche.

La questione viene posta anche in relazione alla TARI, ricordando che i cittadini contribuiscono economicamente al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e hanno quindi pieno titolo a chiedere che lo stesso venga svolto nel rispetto dei necessari standard di efficienza, decoro e tutela della vivibilità.

“Non intendiamo sostituirci agli uffici o agli organismi competenti e non vogliamo formulare giudizi prima degli opportuni accertamenti. Chiediamo semplicemente che le segnalazioni dei cittadini vengano verificate, che si faccia chiarezza sulla gestione dell’area e che, qualora emergano criticità, vengano individuate e attuate le necessarie soluzioni.”

Il gruppo “Insieme per Tropea” ribadisce che il rapporto tra cittadini e istituzioni si debba fondare innanzitutto sulla trasparenza, sull’ascolto e sulla tempestività delle risposte.

Tropea è una città nella quale ogni zona merita la medesima attenzione amministrativa, e Viale Don Mottola e la zona Campo fanno parte a pieno titolo della comunità tropeana. Per questo, le istanze provenienti dai residenti devono essere ascoltate e valutate con la stessa attenzione riservata a ogni altra parte del territorio.

L’obiettivo dell’iniziativa del gruppo di minoranza posta a sostegno dei cittadini interessati, è chiaro: accertare i fatti, acquisire informazioni ufficiali e, ove necessario, ottenere interventi concreti.

Il gruppo consiliare “Insieme per Tropea” continuerà a seguire la vicenda nelle sedi istituzionali, nell’esercizio del proprio ruolo di opposizione e di controllo, con spirito costruttivo ma con la necessaria fermezza nel tutelare le legittime istanze dei cittadini.