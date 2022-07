Isola Summer 2022, è iniziata la ricca stagione estiva di Isola Capo Rizzuto

Condividi

Tra la professionalità del Direttore Artistico Francesco D’Agostino, la comicità del grande Nino Taranto e una cornice di pubblico straordinaria, si è svolta sabato 9 luglio la prima serata della stagione estiva 2022 di Isola Capo Rizzuto.

Prima dello Show Comico di Nino Taranto ci sono stati i saluti e gli auguri di una buina estate da parte del Sindaco Maria Grazia Vittimberga e della Giunta Comunale, per poi passare la parola a Francesco D’Agostino che ha presentato la stagione estiva IsolaSummer2022.

Tanti i grandi eventi in programma, a partire dai concerti gratuiti in Piazza del Popolo di Arisa e dei The Kolors, poi lo spettacolo comico di Biagio Izzo e il già noto Le Castella Music Fest che vedrà esibirsi grandi star della musica italiana e non solo, tra cui Mario Biondi, Irama, Fabrizio Moro e Salmo, con quest’ultimo che pochi giorni si è esibito a San Siro davanti a 60 mila spettatori. Nell’arco della stessa manifestazione è previsto anche lo spettacolo di Giorgio Panariello.

Poi ancora, opere teatrali e orchestre sinfoniche; selezioni canore con Mario Nunziante, Stage di Danza con Kledi e Anbeta, ma anche eventi minori ma non meno importanti curati dalle associazioni locali. Poi tanta comicità con gli spettacoli serali guidati dal direttore artistico Francesco D’Agostino che farà tappa anche sulle spiagge nelle ore diurne.

Insomma, la ricca estate 2022 è cominciata. Prossimo evento a Le Castella, in Piazza Uccialì, mercoledì 13 luglio con la presentazione della stagione estiva e lo spettacolo di Diego Sanchez.