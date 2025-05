Istituti tecnologici superiori (ITS), la terza commissione approva piano territoriale triennale

Se, come dimostrano i dati del monitoraggio condotto da Indire e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono ormai 10 anni che il tasso di occupazione negli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) supera l’80% e che, nello specifico, a un anno dal titolo gli studenti occupati sono l’84% con una coerenza tra percorso di studi e tipologia di occupazione pari al 93%, l’approvazione in terza commissione attività culturali e formative del Piano Territoriale Triennale 2025/27 per lo sviluppo e il sostegno dell’Istruzione Tecnologica Superiore (I.T.S.) Academy, proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa della giunta regionale, rappresenta un importante passo in avanti per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa dei giovani studenti calabresi.

È quanto dichiara la Presidente della terza commissione del Consiglio Regionale Pasqualina Straface sottolineando che il Piano discusso ed approvato oggi, alla presenza di Rodolfo Elia per il Dipartimento Lavoro della Giunta Regionale, include il coinvolgimento di fondazioni, università, imprese e enti locali e contribuirà a creare nuove opportunità occupazionali, sostenere l’innovazione e valorizzare il capitale umano della nostra regione.

Estendere la copertura territoriale delle Aree tecnologiche strategiche non ancora presenti sul territorio regionale, tra cui Meccatronica, Sistema Moda, Sistema Casa e Ambiente Costruito; potenziare il raccordo tra formazione e mondo del lavoro; migliorare la qualità e l’impatto occupazionale dei percorsi formativi; ottimizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche e comunitarie.

Sono, questi, alcuni degli obiettivi previsti dal Piano regionale e che si pongono in linea con gli quelli del PNRR e dei programmi regionali.

I giovani calabresi dopo il conseguimento del diploma possono accedere a questi percorsi formativi di durata biennale che gli garantiranno una preparazione solida ed efficace.

Gli I.T.S. prevedono una rete di partner tra Istituti superiori, Università, enti di ricerca e di formazione, aziende, e associazioni di lavoratori. Oggi gli I.T.S. in Calabria sono 8 unità; con il Piano passano a 11.