Istituto Agrario di Palmi e Collegio dei Periti Agrari insieme per il futuro dei giovani: al via il percorso di formazione professionale

Prende ufficialmente il via la collaborazione tra l’Istituto Tecnico Agrario di Palmi e il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Reggio Calabria, una sinergia concreta nata con l’obiettivo di rafforzare il legame tra scuola, formazione e mondo del lavoro, offrendo agli studenti nuove opportunità di crescita professionale e orientamento.

L’iniziativa punta a trasferire competenze pratiche e teoriche ai futuri periti agrari attraverso un percorso formativo mirato, costruito sulle reali esigenze del territorio e sulle nuove sfide dell’agricoltura moderna, con particolare attenzione alle opportunità offerte dalla libera professione.

L’avvio del progetto è stato accolto con grande interesse dagli studenti dell’Istituto Agrario di Palmi, che hanno partecipato attivamente agli incontri, dimostrando curiosità e attenzione verso un percorso capace di avvicinarli concretamente al mondo del lavoro e alle prospettive professionali del comparto agricolo.

La Dirigente Scolastica dell’Istituto, Prof.ssa Mariarosaria Russo, ha espresso soddisfazione per l’avvio dell’iniziativa, sottolineando il valore educativo di una collaborazione che mette in connessione diretta scuola e professioni:

“Creare occasioni di confronto diretto con il mondo professionale significa offrire ai nostri studenti strumenti concreti per orientarsi nel proprio futuro. Collaborazioni come questa rappresentano un’importante opportunità di crescita personale e professionale, contribuendo a formare figure sempre più preparate e consapevoli.”

Soddisfazione espressa anche dalla Presidente del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Reggio Calabria, Liliana Cirillo, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa:

“È fondamentale avvicinare gli alunni al mondo del lavoro e orientarli verso la strada della libera professione. Il Collegio è pronto a supportarli e accompagnarli passo dopo passo nel loro percorso di crescita professionale, offrendo sostegno concreto, orientamento e vicinanza.”

Un sentito ringraziamento viene rivolto al Vicepresidente del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Reggio Calabria e a tutti i membri del Direttivo, per l’impegno, la disponibilità e la volontà condivisa di investire concretamente nella formazione delle nuove generazioni, contribuendo a costruire un ponte sempre più solido tra il percorso scolastico e il mondo della professione.

L’obiettivo condiviso è quello di contribuire alla formazione di tecnici specializzati, figure sempre più indispensabili per sostenere lo sviluppo dell’agricoltura calabrese e promuovere innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle risorse del territorio.

Una collaborazione che guarda al futuro dei giovani e alla crescita di un settore strategico per la Calabria, investendo sulle competenze, sul talento e sulle opportunità professionali delle nuove generazioni.