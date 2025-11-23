Istituto Nazionale Azzurro “rinominare l’aeroporto di Reggio Calabria a San Paolo, custodendo la memoria di Tito Minniti”

Una città che guarda al mare e porta nella propria identità il segno profondo della fede.

È in questa prospettiva che Lorenzo Festicini, presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, lancia una proposta destinata ad aprire un dibattito pubblico: intitolare l’aeroporto di Reggio Calabria a San Paolo, mantenendo al tempo stesso viva e qualificata la memoria di Tito Minniti, l’aviatore reggino caduto in Etiopia nel 1936, attuale intitolazione dello scalo.

«La memoria civile e la tradizione religiosa non sono antagoniste afferma Festicini ma fili intrecciati della storia della nostra città. Intitolare l’aeroporto a San Paolo non significa cancellare, bensì illuminare.

Non sostituire una memoria con un’altra, ma offrire a Reggio un simbolo capace di parlare al mondo». Festicini richiama un passaggio essenziale degli Atti degli Apostoli: “giungemmo a Reggio” (At 28,13).

«Non è una citazione devozionale sottolinea ma un frammento di storia. La rotta di San Paolo attraversa il Mediterraneo e tocca Reggio, consegnando alla città un’identità che precede il presente.

Dedicare l’aeroporto a lui significa offrire ai viaggiatori un segno universale, un ponte tra popoli e culture». Il presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro chiarisce che la memoria di Minniti rimane «patrimonio morale della città e della nazione».

La sua proposta prevede infatti che all’interno dello scalo venga istituita la “Sala Imbarchi Tito Minniti”, accompagnata da un punto permanente della memoria: un allestimento multimediale con documenti, foto, testimonianze e materiali didattici dedicati alla figura dell’aviatore e al contesto storico in cui operò.

«Non una teca sterile spiega Festicini ma un luogo vivo, capace di raccontare la storia ai giovani, alle scuole e ai viaggiatori». Reggio Calabria, ricorda Festicini, è «città di processioni, arte sacra, cammini religiosi», una realtà che nel linguaggio della fede riconosce un elemento identitario non divisivo, ma condiviso.

«In un tempo in cui i territori competono anche attraverso il racconto di sé afferma l’intitolazione a San Paolo rappresenta un marchio narrativo forte e coerente, capace di dialogare con il turismo religioso e con gli itinerari biblici del Mediterraneo. Non inventiamo nulla: facciamo emergere ciò che già siamo».

Festicini ricorda che un cambiamento di questo tipo richiede un percorso istituzionale complesso: il coinvolgimento di Comune, Città Metropolitana, Regione, società di gestione, ENAC, mondo culturale, associazioni d’arma ed ecclesiali.

«È giusto che sia così osserva perché le intitolazioni sono gesti educativi, non meri atti amministrativi. Parlano al mondo in nome della comunità. E una comunità adulta sa custodire insieme la memoria dei caduti e la testimonianza dei santi».