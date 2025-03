Istituto Paolo Borsellino in prima linea contro la violenza di genere con il progetto “Rispettami”

Un importante passo avanti nella sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere è stato compiuto dall’Istituto Comprensivo Paolo Borsellino, protagonista del progetto “Rispettami”, promosso dalla Regione Calabria. Grazie a un finanziamento di 376.200 euro, l’iniziativa ha coinvolto attivamente gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di tutta la regione, attraverso interventi mirati di mentoring e coaching.

Il progetto, realizzato in stretta collaborazione con i Centri Antiviolenza (CAV) e con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR), ha visto esperti nella prevenzione della violenza di genere guidare gli studenti in un percorso di crescita e consapevolezza sui temi cruciali della parità, del rispetto e della prevenzione di ogni forma di violenza.

Nel Comune di Verbicaro, gli incontri, coordinati con dedizione dalla docente Carla Ursino per la parte organizzativa e gestionale, e supportati dalla referente d’istituto per la Legalità, Educazione Civica, Bullismo e Cyber Bullismo, Emilia Mezzatesta, si sono svolti nei giorni 17 febbraio (per le classi quinte della primaria), 24 febbraio (per le classi prime e seconde della secondaria) e 11 marzo (per le classi terze della secondaria di primo grado).

Un ruolo fondamentale in tutti gli appuntamenti è stato ricoperto dalla psicologa Alessia Posca della “Fondazione città solidale”. Con la sua expertise, la dottoressa Posca ha fornito agli alunni gli strumenti necessari per riconoscere comportamenti aggressivi e discriminatori, incoraggiandoli a denunciare e prevenire ogni dinamica tossica. L’obiettivo primario è stato quello di promuovere un atteggiamento critico e vigile, affinché tali comportamenti non vengano giustificati o accettati passivamente. L’iniziativa pone l’accento sull’importanza cruciale di educare le nuove generazioni al valore del rispetto, come baluardo fondamentale per contrastare la piaga sempre più allarmante dei femminicidi.

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Patrizia Granato, ha espresso grande soddisfazione per l’esito del progetto. Ha sottolineato come tutti gli alunni coinvolti abbiano partecipato con vivo interesse, dimostrando una notevole sensibilità verso le tematiche affrontate. La dott.ssa Granato ha evidenziato l’importanza di un lavoro sinergico e costante tra scuola, famiglia e le associazioni presenti sul territorio per formare cittadini consapevoli e attivi nella lotta contro ogni forma di violenza di genere.

Il progetto “Rispettami” rappresenta un’iniziativa concreta e significativa per la costruzione di una società più equa e rispettosa, partendo dalla fondamentale educazione delle giovani generazioni. L’impegno dell’Istituto Paolo Borsellino, in collaborazione con la Regione Calabria, i CAV e l’USR, testimonia una forte volontà di contrastare la violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto fin dalla giovane età.