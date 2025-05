Italia del Meridione, alle comunali un risultato che conferma il radicamento sul territorio

Le elezioni comunali appena concluse consegnano a Italia del Meridione un risultato politico di grande rilievo, che certifica la forza di un progetto coerente, partecipato e sempre più radicato nei territori.

Un’affermazione che premia l’impegno quotidiano di amministratori, candidati e militanti, uniti dalla passione per la buona politica e dal desiderio di restituire centralità alle comunità locali.

A Rende, il successo elettorale di Sandro Principe, sostenuto da IdM, ha segnato un momento di svolta.

Con lui entrano in Consiglio comunale Federico Belvedere ed Emilio De Bartolo, due figure che incarnano la visione e l’entusiasmo con cui Italia del Meridione ha affrontato questa sfida. Una vittoria che unisce storia e futuro, esperienza e rinnovamento.

A Scalea, dove è stato eletto sindaco Mario Russo, entra in Consiglio comunale Annalisa Alfano, già vicesindaca della città e attuale segretaria provinciale del movimento. La sua elezione conferma il riconoscimento verso un impegno politico costante, profondo, che ha saputo costruire nel tempo fiducia e credibilità sul territorio.

Anche a Paola, Italia del Meridione ha raccolto consenso e fiducia. Con la vittoria di Roberto Perrotta come sindaco, il movimento conquista due seggi in Consiglio comunale con l’elezione di Catia Risotto e Francesco Aloia, entrambi espressione di un impegno civico concreto e vicino alla gente.

Grande risultato anche a Cetraro, dove la vittoria di Giuseppe Aieta ha visto protagonista anche Italia del Meridione con la candidatura di Pino Losardo, primo dei non eletti. Un risultato che conferma la presenza forte del movimento anche in una piazza politicamente rilevante come quella cetrarese, dove il lavoro e la passione di IdM hanno lasciato un segno tangibile.

E poi c’è il caso emblematico di Lamezia Terme, dove Gianpaolo Bevilacqua, sostenuto da IdM, ha sfiorato il 24% dei consensi da solo, affrontando con coraggio l’intero arco costituzionale.

Un risultato politico che parla da sé: forte, chiaro, strutturato. Un segnale che conferma la credibilità del progetto e la voglia di cambiamento che attraversa il Mezzogiorno.

Italia del Meridione ringrazia con gratitudine anche tutti i candidati che, pur non eletti, hanno dato un contributo determinante in ogni realtà in cui il movimento è stato presente.

Saranno il cuore pulsante del partito nelle prossime settimane, custodi di un impegno che non si esaurisce con il risultato elettorale, ma che continua con ancora più convinzione.

Italia del Meridione cresce, si consolida, costruisce. Lo fa con passione, con competenza e con la certezza che il futuro del Sud passi anche da qui: dalle comunità che non si rassegnano e da chi sceglie di rappresentarle con coraggio e visione.