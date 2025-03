Italia del Meridione rafforza la sua presenza nell’Alto Tirreno: riunione di coordinamento a Diamante

Si è svolta a Diamante una riunione di coordinamento zonale convocata da Pino Pascale, Vice Segretario regionale di Italia del Meridione e Coordinatore della zona dell’Alto Tirreno. L’incontro ha visto la partecipazione di tutti i dirigenti territoriali del partito da Tortora a Cetraro, con l’obiettivo di consolidare la presenza politica e organizzativa del movimento nell’area.

Nel corso della riunione si è discusso del radicamento territoriale del partito e delle prossime elezioni amministrative, che coinvolgeranno comuni strategici come Cetraro e Scalea. Ad aprile, inoltre, si terranno i congressi cittadini, durante i quali verranno eletti i segretari di ogni comune, in un’ottica di unione e partecipazione per portare avanti la linea politica del partito.

A conferma della crescita e dell’organizzazione di IdM, si è ribadita la volontà di costruire un solido terzo polo che non solo avrà una sua lista alle elezioni regionali, ma sarà anche protagonista nelle future elezioni provinciali, una volta completata la riforma dell’ente.

Alla riunione ha partecipato anche Annalisa Alfano, Segretaria provinciale di Italia del Meridione, la quale ha ricevuto il pieno sostegno di tutto il gruppo IdM Alto Tirreno nella sua candidatura a Sindaco di Scalea.

Italia del Meridione continua il suo percorso di crescita e radicamento, ponendosi come punto di riferimento per il territorio e per le comunità locali.

Pino Pascale

Vicesegretario regionale IdM

Coordinatore Alto Tirreno