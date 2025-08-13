Calabria

Italia Viva Calabria esprime solidarietà a Wanda Ferro e Giorgia Meloni

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio47 minuti fa
47 Meno di un minuto

La Coordinatrice regionale di Italia Viva Calabria, Filomena Greco, esprime la propria vicinanza alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro per i recenti, inaccettabili attacchi personali diffusi sui social.

Simili espressioni di odio non appartengono a un confronto politico sano e civile e rappresentano una ferita al rispetto e alla dignità della persona.

«La politica dichiara Filomena Greco deve rimanere terreno di confronto di idee, mai di violenza verbale. Serve un impegno comune per isolare il linguaggio d’odio e difendere i valori fondamentali del dialogo democratico.»

Italia Viva Calabria ribadisce il proprio sostegno a ogni iniziativa volta a contrastare simili comportamenti e riafferma l’importanza di riportare il dibattito pubblico nei binari del rispetto reciproco e della civiltà.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio47 minuti fa
47 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio