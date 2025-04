ITS Acade my “Elaia Calabria” e “Albatros”: il gemellaggio che unisce Calabria e Sicilia

Siglato venerdì 4 aprile a Messina il documento di gemellaggio tra gli Istituti Tecnici Superiori ITS Academy Albatros ed Elaia Calabria. L’evento ha definito l’importanza di come, la cooperazione tra Fondazioni operanti in settori sinergici quali l’agroalimentare e il turismo, possa essere l’occasione giusta per iniziative di “ri-generazione” tra territori di regioni fortemente legate tra loro per storia e cultura.

La cerimonia, durante la quale è stato formalmente sancito il vincolo di collaborazione tra le due Fondazioni ITS Academy, si è svolta presso il Salone della Borsa della Camera di Commercio di Messina. Un’alleanza fondata sulla volontà di costruire percorsi condivisi di crescita, innovazione e valorizzazione del sistema turistico legato al turismo rurale ed enogastronomico.

Dopo i saluti istituzionali di Paola Sabella, Segretario Generale della Camera di Commercio di Messina, che ha proposto un progetto di collaborazione con le Camere di Commercio delle due regioni, i lavori sono stati aperti dall’intervento della prof.ssa Antina Sidoti, Presidente della Fondazione ITS Academy Albatros, che ha dichiarato: «Sono molto felice e orgogliosa di avere portato a termine l’iter per questa convenzione di gemellaggio, ponte tra i nostri due ITS. A questo punto potremo iniziare a lavorare insieme in maniera produttiva e sinergica. Una bellissima esperienza, vissuta con grande partecipazione anche da parte degli studenti».

Sono poi intervenuti il Vicepresidente della Fondazione ITS Academy Elaia Calabria, Angelo Napolitano, che ha portato i saluti del Presidente Cataldo Lopardo, ed il suo Direttore, Michele Capalbo. Hanno fatto seguito gli interventi della Prof.ssa Bonura (ITS Albatros) e del Prof. Pagliarulo (ITS Elaia Calabria), oltre alle testimonianze di alcuni corsisti delle due fondazioni.

Al termine dei lavori, la firma ufficiale della Convenzione di Gemellaggio e i saluti finali.

Soddisfatto il Vicepresidente Napolitano, che ha commentato: «La firma del gemellaggio, è anche l’occasione per accompagnare i nostri studenti in un tour alla scoperta di alcune eccellenze identitarie siciliane. Ma l’aspetto più interessante è stato lo scambio di esperienze avvenuto durante l’incontro presso la Camera di Commercio di Messina: gli studenti hanno potuto raccontare le loro esperienze di avvicinamento e uscita dai percorsi ITS Academy delle due Fondazioni. Presto avremo il piacere di avere in visita gli studenti siciliani che potranno così vivere il modello esperienziale legato a borghi ed eccellenze calabresi».

«La firma di questo protocollo – ha evidenziato Michele Capalbo, direttore dell’ITS Academy Elaia Calabria – è un evento importante nella storia delle due Fondazioni. Inoltre, la proposta del Segretario Generale Paola Sabella, potrà essere l’occasione per avviare un’azione di collaborazione con le Camere di Commercio di Messina e delle province calabresi interessate».