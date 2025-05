Ivan Diodati convocato ai Mondiali ICTF di Taekwon-do: “Un sogno che si avvera”

SPEZZANO ALBANESE – Ha soltanto 16 anni, ma già alle spalle una carriera sportiva che lascia intravedere talento, costanza e determinazione. Ivan Diodati, giovane promessa del Taekwon-do calabrese, è stato ufficialmente convocato per rappresentare l’Italia al Campionato del Mondo ICTF di Taekwon-do, in programma in Canada dal 30 maggio al 1° giugno 2025.

“Questa convocazione è un sogno che si realizza – racconta Ivan – un traguardo che ripaga i tanti sacrifici fatti, ma anche un punto di partenza per crescere ancora”. Nato e cresciuto a Spezzano Albanese, Ivan si è distinto negli ultimi anni in numerose competizioni nazionali, mettendo in mostra eccellenti doti tecniche e una forma fisica sempre al top. Ma ciò che colpisce, oltre al talento, è la maturità del giovane atleta, apprezzato anche per le sue qualità umane.

“È un esempio per tanti ragazzi – sottolinea il suo maestro e padre, che lo ha accompagnato in questo percorso fin dai primi passi – e oggi può dimostrare al mondo cosa significa fare sport con passione, rispetto e disciplina”.

La passione per il Taekwon-do, infatti, nasce presto. “Aveva appena tre anni – racconta il padre – e già voleva venire con me in palestra. Si metteva dentro il mio borsone per accompagnarmi agli allenamenti”. Da quel gesto tenero e simbolico, è cominciata un’avventura sportiva costruita giorno dopo giorno, tra studio, allenamenti e gare, fino all’approdo in nazionale.

Ivan sarà uno dei volti dell’Italia nel prestigioso torneo mondiale ICTF e porterà con sé l’orgoglio della Calabria intera. “Siamo fieri di lui – affermano dalla comunità spezzanese – e gli auguriamo di vivere questa esperienza con lo stesso entusiasmo che lo ha sempre guidato”.

Coraggio, tecnica e passione: saranno questi gli ingredienti con cui Ivan affronterà il palcoscenico mondiale. Con la consapevolezza di avere già vinto molto, ma soprattutto di poter ancora scrivere pagine importanti della sua giovane carriera.