Jacopo Sol incontra i fan, firmacopie imperdibile al Porto Bolaro

Grande appuntamento per tutti gli appassionati di musica e i fan di Jacopo Sol! Il giovane artista, tra i protagonisti di Amici 2025, sarà ospite al Porto Bolaro Shopping Center per un esclusivo firmacopie in occasione dell’uscita del suo ultimo progetto discografico, “Dove finiscono i sogni?”.

L’evento si terrà sabato 31 maggio dalle ore 17.00 presso il parcheggio esterno al primo piano del centro commerciale. Un’occasione unica per incontrare Jacopo Sol dal vivo, scattare una foto insieme e ricevere una copia autografata del nuovo album.

L’ingresso è libero, ma per accedere al firmacopie sarà necessario acquistare il CD presso la libreria Mondadori all’interno della struttura. L’acquisto darà diritto a un pass prioritario per incontrare l’artista.

Jacopo Sol, già amatissimo sul web, continua a conquistare il pubblico con il suo stile unico, i testi profondi e una voce che emoziona.

Un evento da non perdere per chi ama la musica e vuole vivere un pomeriggio speciale all’insegna delle emozioni.

Vi aspettiamo numerosi!