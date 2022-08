Jasmine Hassid incanta Nicotera e vince la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria

Condividi

Un grandissimo successo ieri sera per la tappa di Miss Mondo Calabria a Nicotera, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo.

Un evento di moda curato in ogni dettaglio, dalla strepitosa location (sotto il castello) e al pubblico delle grandi occasioni che ha accolto Miss Mondo Calabria in grande stile, gestito in esclusiva Regionale dalla nota agenzia di eventi ‘andreacogliandroeventi’.

Dopo un’attenta selezione della giuria, composta da Giada Zurzolo, giornalista direttore Zmedia e Presidente di giuria, Rossana Lapa, fisioterapista ed ex modella e miss, Marco Vecchio, vicesindaco di Nicotera, Carmine Zappia, imprenditore e Carmine Zappia, commerciante, a trionfare è stata la bellissima Jasmine Hassid, approdando cosi alla finale Regionale che si terrà a Maggio 2023.

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia. Preparate dal make-up a cura del centro estetico “Nettuno” di Palmi, Hair Style del centro ‘Sofisticata Bellezza‘ di Marina di Gioiosa Jonica.

A presentare l’evento è stato Francesco Saltalamacchia. Durante la serata si sono esibiti i bravissimi allievi della scuola di danza ‘Fm Dance Academy’, inoltre sono stati proiettati video spot contro la violenza sulle donne e contro la guerra.

Jasmine, studentessa e con tanti ambizioni future, commenta dopo la vittoria: “Sono felicissima per la vittoria e spero di raggiungere altri grandi traguardi”.

Una fascia speciale, quella di Miss Web, è stata assegnata a Lorenza Fuda, risultata la più votata sul web. Altre tre ragazze sono state elette per la pre-finale regionale.

“Vorrei ringraziare l’amministrazione di Nicotera che ci ha voluti fortemente commentato il patron Regionale Andrea Cogliandro vorrei ringraziare il Sindaco, vice Sindaco e l’assessore al Turismo Roberto Massara, persona fantastica.

Faccio sempre i complimenti a tutte le ragazze, alla vincitrice, a chi anche dietro le quinte ha lavorato per rendere unica una serata cosi’ importante per questo prestigiosissimo concorso di bellezza. Presto comunicheremo le altre tappe in giro per la Calabria, aspettando la finalissima Regionale 2023.”