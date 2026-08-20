Jova Summer Party a Catanzaro, definito in prefettura il dispositivo di sicurezza

Si è riunito presso la Prefettura di Catanzaro, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Clemente Di Nuzzo, per un ultimo e complessivo esame delle misure predisposte in vista del Jova Summer Party, in programma sabato 22 agosto presso la “Calabria Music Arena”, nell’area del “Campus universitario” di Germaneto.

La riunione ha rappresentato il momento conclusivo di una articolata attività di pianificazione avviata nei mesi scorsi e sviluppata attraverso diversi incontri e tavoli specifici, alla presenza delle Forze dell’Ordine e di tutte le Amministrazioni, gli Enti e le componenti operative interessate, cui si è accompagnata quella tecnica-operativa della Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, mediante la disamina della documentazione presentata dagli organizzatori e sopralluoghi dedicati nell’area interessata dall’evento.

In considerazione del rilevante afflusso di pubblico previsto e della particolare collocazione della “Calabria Music Arena”, inserita nel comprensorio universitario e ospedaliero di Germaneto, sono stati approfonditi in maniera integrata tutti i profili connessi allo svolgimento della manifestazione, con particolare riferimento all’ordine e alla sicurezza pubblica, alla safety, alla viabilità, alla gestione dei flussi di afflusso e deflusso, all’assistenza sanitaria e al soccorso, alla prevenzione antincendio, alla protezione civile e alla continuità dei servizi essenziali.

Sotto il profilo della predisposizione dei servizi di ordine pubblico, all’esito di una conclusiva riunione tecnica programmata in Questura per la giornata del 20 di agosto, il Questore Giuseppe Linares adotterà apposita ordinanza. Imponente è il dispositivo interforze che sarà impiegato e che prevede 14 presidi di controllo lungo le direttrici di afflusso e deflusso nonché di 12 nelle adiacenze dell’evento assicurato da 160 unità complessive in divisa inserite nell’assetto, integrato da 40 appartenenti alle Forze di Polizia che opereranno in abiti civili.

Nell’assetto sono ricompresi oltre che militari e agenti della Poliza di Stato e delle relative specialità, anche dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e con il concorso della Polizia Municipale di Catanzaro.

Ad essi, in via ausiliaria, si aggiungono le aliquote di volontari messe a disposizione del Dipartimento regionale di Protezione civile pari a 40 unità per il pomeriggio del 22 e a 85 per tutta la durata dello spettacolo.

Un impianto di videosorveglianza di 15 telecamere, asservito alla sala operativa, assicurerà un ininterrotto monitoraggio dell’intera area.

Enel assicurerà l’operatività di un presidio fisso per la regolarità della distribuzione dell’energia elettrica analogamente a quanto predisposto dalla società di distribuzione del gas.

Specifica attenzione è stata riservata alla necessità di garantire la piena funzionalità del Policlinico universitario, nonché delle ulteriori attività presenti nell’area, anche nelle fasi di maggiore afflusso e deflusso degli spettatori.

A tal fine sono state esaminate le misure necessarie ad assicurare in ogni momento l’accessibilità al Policlinico, la libera circolazione dei mezzi di soccorso e di emergenza, l’ingresso e l’uscita del personale sanitario, nonché la continuità dei servizi indispensabili al regolare funzionamento delle strutture sanitarie.

Particolare cura è stata dedicata alla pianificazione della viabilità e della mobilità nell’intera area di Germaneto, attraverso la definizione di percorsi e modalità differenziate per l’afflusso e il deflusso, la regolamentazione della circolazione veicolare, la gestione delle aree di sosta e la separazione, dei flussi pedonali da quelli carrabili, al fine di evitare interferenze.

Il Comune di Catanzaro, a mezzo dei propri canali web ed istituzionali, sta diffodendo le modalità di accesso ai servizi di navette con indicazione delle aree di partenza e di arrivo nonché con precisazione delle zone adibite al parcheggio.

Nell’ambito delle specifiche misure predisposte per garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, il Prefetto Clemente Di Nuzzo ha adottato inoltre un’apposita ordinanza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice della strada, recante limitazioni e divieti alla circolazione veicolare lungo le arterie interessate.

L’adozione di un provvedimento unitario da parte del Prefetto risponde all’esigenza di assicurare omogeneità e coerenza alle misure di regolamentazione della viabilità sull’intero territorio coinvolto dall’evento, superando la necessità di distinti interventi dei singoli Sindaci per i tratti ricadenti nei rispettivi ambiti comunali.

Sul versante sanitario è stato definito uno specifico dispositivo di assistenza, che prevede anche l’attivazione di due Punti Medici Avanzati (PMA), anche con il concorso dell’Associazione “Misericordie d’Italia” nell’area della manifestazione e un coordinamento delle risorse sanitarie e di emergenza disponibili, con il potenziamento dei turni nei reparti ospedalieri a maggiore incidenza di afflusso, in modo da assicurare una tempestiva risposta alle eventuali necessità, senza interferire con l’ordinaria operatività del Policlinico.

Sono stati, altresì, approfonditi i profili relativi al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione degli incendi e alla tutela delle infrastrutture e delle reti di servizio presenti nel comprensorio, verificando con i rispettivi gestori le misure a tutela degli impianti nonché quelle compensative necessarie a garantirne la funzionalità durante l’intera durata dell’evento.

Il dispositivo complessivo è il risultato di un’intensa attività di raccordo istituzionale che ha coinvolto, nell’ambito delle rispettive competenze, Questura e Forze dell’Ordine, Polizia Stradale, Comune di Catanzaro e Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Regione Calabria e Protezione Civile regionale, Provincia, strutture sanitarie e servizio di emergenza-urgenza, Università Magna Graecia, ANAS, gestori delle reti e dei servizi essenziali, oltre agli organizzatori dell’evento.

Nel corso del Comitato è stata ribadita l’importanza di assicurare la massima collaborazione tra tutte le componenti coinvolte e il costante raccordo delle rispettive sale operative, affinché ogni eventuale esigenza possa essere affrontata con tempestività e secondo procedure preventivamente condivise.

Alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è, infine, demandata la conclusiva verifica tecnica dell’allestimento, una volta ultimato.

La Commissione, previo sopralluogo, procederà all’esame della documentazione progettuale e alla verifica della rispondenza delle opere e delle strutture effettivamente realizzate con particolare riguardo al palco e alle relative strutture e impianti al progetto presentato, alle prescrizioni impartite e alla normativa vigente in materia di sicurezza.

La Prefettura richiama, infine, tutti coloro che raggiungeranno Catanzaro per assistere al concerto alla massima collaborazione e al rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalle Autorità e dagli operatori presenti sul territorio, raccomandando di programmare con adeguato anticipo gli spostamenti e di attenersi alla disciplina della viabilità e della sosta predisposta per la giornata del 22 agosto.

La complessa attività di pianificazione svolta è finalizzata a garantire che un evento di così grande richiamo di pubblico possa svolgersi nelle migliori condizioni di sicurezza, ordinato afflusso e deflusso del pubblico e piena tutela della continuità dei servizi sanitari, universitari ed essenziali presenti nell’area.