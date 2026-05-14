Jova Summer Party del 22 agosto: proseguono i lavori per la pianificazione di sicurezza

Riunito il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per un aggiornamento sui dettagli organizzativi e per la messa a punto della cornice di sicurezza in vista del ”Jova Summer Party”, in programma il 22 agosto nell’area di “Germaneto”.

All’incontro hanno preso parte i Rappresentanti del Comune di Catanzaro, il Questore Giuseppe Linares unitamente agli altri Vertici provinciali delle Forze di Polizia, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Regione Calabria – Dipartimento Regionale di Protezione civile, Provincia, Asp, Servizio SUEM 118, Croce Rossa Italiana, Società di servizi Sorical, Snam, Italgas, ANAS e lo staff organizzativo del Jova Summer Party.

Nel corso delle riunioni finora svolte è stato avviato un percorso di approfondimento sui principali profili connessi alla gestione della manifestazione e dei flussi di pubblico attesi.

Gli incontri hanno consentito sinora di sondare le maggiori criticità inerenti le diverse fasi organizzative dell’evento, promuovendo specifici incontri tematici con gli attori coinvolti per quanto concerne, in particolare, le misure a difesa dell’integrità delle reti infrastrutturali presenti nell’area.

Il dispositivo di sicurezza ivi compreso quello di ordine pubblico e di gestione della viabilità e del traffico, sarà definito una volta ultimata la pianificazione di sicurezza di competenza degli organizzatori, attualmente in corso di completamento e che sarà perfezionata entro la prossima settimana, per essere poi sottoposta alle valutazioni tecniche degli organismi competenti.

Tra gli aspetti della riunione di oggi figurano la suddivisione dell’area interessata dalla manifestazione in settori, il posizionamento degli stand e dei servizi di supporto, l’individuazione dei percorsi di afflusso e deflusso del pubblico, nonché le misure necessarie ad assicurare un’adeguata illuminazione delle aree di transito e delle vie di esodo.

In tale quadro, gli organizzatori hanno altresì rappresentato di aver predisposto, sulla base delle pregresse esperienze maturate in occasione di analoghi eventi concertistici, un’app dedicata, attraverso la quale gli spettatori e gli appassionati potranno essere costantemente informati, già a partire dai prossimi giorni, in ordine alle modalità di raggiungimento dell’area dell’evento, con specifico riferimento ai mezzi pubblici di trasporto disponibili, alle aree di parcheggio individuate e ai percorsi di accesso consigliati.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle iniziative connesse alla gestione della logistica nelle relazioni di interferenza con i servizi ospedalieri del vicino “Policlinico universitario”, al fine di garantire la piena funzionalità della struttura sanitaria, la percorribilità degli accessi dedicati e la continuità dei servizi essenziali, con specifico riguardo alle esigenze di emergenza e soccorso.

Analoga valutazione ha riguardato i circa 30 nuclei familiari che popolano la zona a ridosso del concerto e che riceveranno una specifica assistenza.

Nell’ambito del confronto è stato affrontato, in vista dei volumi di spettatori attesi, il tema del potenziamento dei servizi di emergenza-urgenza, anche attraverso la previsione di una o più postazioni mediche avanzate a servizio dell’area dell’evento, in raccordo con il sistema sanitario territoriale e con le strutture competenti.

Il dispositivo organizzativo potrà avvalersi altresì del concorso dei volontari di protezione civile, chiamati a fornire supporto nelle attività di assistenza alla popolazione, orientamento dei partecipanti, presidio dei percorsi individuati e gestione delle eventuali esigenze logistiche.

Le attività di pianificazione proseguiranno nei prossimi giorni. Una nuova riunione di coordinamento è già programmata per il prossimo 21 maggio, nel corso della quale saranno ulteriormente approfonditi gli aspetti tecnici e organizzativi ancora in fase di definizione, anche alla luce degli elaborati che saranno prodotti dagli organizzatori.

La Prefettura continuerà a seguire con la massima attenzione tutte le fasi preparatorie dell’evento, assicurando il raccordo tra i soggetti coinvolti al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, ordinata fruizione degli spazi, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia degli ordinari servizi essenziali.