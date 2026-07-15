Joy Zahar debutta in Italia: il Clubbino porta sulla Riviera dei Cedri uno degli show più originali della scena elettronica internazionale

SAN NICOLA ARCELLA – Sarà il Clubbino ad ospitare la prima esibizione assoluta in Italia di Joy Zahar, la dj e performer libanese che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico internazionale con uno spettacolo capace di fondere musica elettronica e performance dal vivo.

L’appuntamento è in programma sabato 18 luglio e segna un debutto destinato ad attirare l’attenzione degli appassionati di club culture provenienti da tutta la Calabria e non solo.

Joy Zahar si è affermata grazie a uno stile personale che unisce l’energia dell’Afro House alle suggestioni sonore del Medio Oriente.

A rendere ogni suo live inconfondibile è la chitarra elettrica, suonata dal vivo durante il dj set, che trasforma la consolle in un vero palcoscenico e rende ogni esibizione un’esperienza coinvolgente, dove la musica elettronica dialoga con la dimensione live.

Per il Clubbino si tratta di un’altra scelta artistica di respiro internazionale, in linea con una programmazione che punta a proporre format innovativi e artisti in grado di anticipare le nuove tendenze della scena elettronica mondiale.

La prima data italiana di Joy Zahar rappresenta un evento esclusivo per la Riviera dei Cedri e conferma la vocazione del locale a diventare un punto di riferimento per il clubbing estivo nel Mezzogiorno.

L’attesa è alta per una serata che promette di andare oltre il tradizionale dj set, offrendo al pubblico uno spettacolo in cui ritmo, contaminazione culturale e musica dal vivo si fondono in un’unica esperienza.