Kairos Nuoto Lamezia e Techfem S.p.A. insieme per donare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II”

In vista delle prossime festività natalizie, la Kairos Nuoto Lamezia e Techfem S.p.A. hanno scelto di essere concretamente vicine ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, donando strumenti pensati per alleviare la quotidianità della degenza e regalare momenti di leggerezza.

Così, questa mattina, dopo un confronto con il primario Mimma Caloiero e con la caposala Marialuisa Verso, che hanno suggerito quelle che potevano essere le necessità del reparto in questione, Carmen Mazzei, direttrice della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, ed Emanuel Muraca, direttore di Ricerca e Sviluppo in Techfem, si sono recati presso il nosocomio cittadino per donare 6 tablet con protezione, 4 televisori destinati alle stanze dei piccoli pazienti e un carrello per farmaci, utile a supportare il lavoro quotidiano del personale sanitario.

Un piccolo gesto, ma che sottolinea l’importanza di fare rete tra belle realtà del territorio, evidenziando come sport e impresa possano e, anzi, debbano farsi parte attiva nella costruzione di una comunità più attenta, solidale e umana.

Un momento dal valore profondo, mirato a regalare sorrisi, distrazione e conforto ai bambini e alle loro famiglie, trasformando l’attesa e la cura in un tempo meno gravoso, specie in vista delle festività natalizie.