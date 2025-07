Kalipè 2025: a Monterosso Calabro due giornate dedicate alla montagna e ai cammini di Calabria

MONTEROSSO CALABRO (VV) :: 15/07/2025 :: Sabato 26 e domenica 27 luglio, Monterosso Calabro ospiterà Kalipè 2025, evento promosso dall’Associazione Kalabria Trekking con il sostegno del Gal Terre Vibonesi e il patrocinio del Comune di Monterosso Calabro.

La manifestazione, che si svolgerà in occasione del quinto anniversario dell’inaugurazione del Cammino Kalabria Coast to Coast – ideato e curato da Kalabria Trekking – proporrà due giornate dense di attività: talk con esponenti delle Istituzioni, operatori del settore e volti noti del panorama televisivo, proiezioni video e cortometraggi, approfondimenti tematici, escursioni, degustazioni e show coking, concerti nel borgo e nei boschi, letture immerse nella natura.

Un programma che si snoderà tra il caratteristico borgo affacciato sul lago Angitola, i suoi paesaggi montani e i sentieri immersi nella bellezza della Calabria, con un unico filo conduttore: valorizzare la montagna calabrese e i cammini escursionistici della nostra regione, a partire proprio dal Kalabria Coast to Coast, già inserito dal Time tra le 50 destinazioni imperdibili al mondo.

I dettagli del programma, le presenze istituzionali e i partner dell’iniziativa saranno illustrati in conferenza stampa venerdì 18 luglio, alle ore 12, al Castello di Pizzo, città sede dell’Associazione Kalabria Trekking e punto di arrivo del Cammino Kalabria Coast to Coast.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il presidente dell’Associazione Kalabria Trekking, Lorenzo Boseggia, il presidente del Gal Terre vibonesi, Vitaliano Papillo, e il sindaco di Monterosso Calabria Antonio Lampasi.

Kalipè – che in italiano significa “passo lento e corto” – è un augurio himalayano rivolto a chi intraprende un cammino, specialmente in montagna. Un invito a procedere con lentezza, consapevolezza e apertura, per assaporare ogni passo del percorso, più che la sola meta. È questo lo spirito con cui Kalabria Trekking accoglie e accompagna i camminatori: un’esperienza di scoperta autentica dei paesaggi, dei borghi, dei profumi, dei sapori e dei saperi della nostra terra.