Karting: Grande successo per il campionato regionale ACI – Zona 8 Basilicata – Calabria

Nel rispetto del protocollo emanato da ACI Sport, Sabato 10 e Domenica 11 Aprile sulla Pista 2 Mari di Amato in provincia di Catanzaro, ha preso il via, a porte chiuse la 1ª Prova del Campionato Regionale Aci Karting e la 1ª Prova del Campionato Regionale Club 2021 Zona 8 – Basilicata / Calabria.

La manifestazione si è svolta con grande senso di responsabilità da parte di tutti i partecipanti con grande soddisfazione dell’organizzatore A.S.D. Raceway Karting Riviera dei Cedri. Un evento in cui sono stati rispettati tutti i protocolli in vigore a causa del Covid 19 da quello sanitario e dai protocolli di ACI sport.

Grande soddisfazione è stata espressa da Benedetto Filippelli, organizzatore della manifestazione, per la numerosa partecipazione di piloti nonostante il momento critico per la pandemia in corso. Hanno gareggiato infatti ben 52 piloti divisi in 11 categorie oltre la partecipazione di 7 Entry Level. La metà dei piloti partecipanti sono stati ragazzini di età tra i 6 ed i 14 anni, che fanno ben sperare per il futuro.

La manifestazione è stata trasmessa in diretta streaming su Italia Reportage TV e in differita sulle emittenti di Telespazio TV canale 11, Calabria TV canale 15, Telemia canale 85, il tutto grazie all’editore Graziano Tomarchio con il suo staff: la conduttrice Dominga Pizzi la collaboratrice Rosy Polimeni ed i tecnici Tony Vero ed Emanuele Praticò.

Gli organizzatori hanno apprezzato la professionalità e il lavoro di Graziano Tomarchio che ha contribuito a divulgare ad un pubblico più vasto lo sport del karting e di quanto gli organismi dell’ACI Sport fanno sul territorio.

Il tutto si è svolto con tanto impegno, grinta, sano agonismo, grandissima correttezza e passione a volte anche con gare tirate fino all’ultimo giro tra i contendenti alla vittoria.

Il sabato è stato dedicato esclusivamente alle prove libere e la domenica dopo le prove libere ufficiali e le prove cronometrate si è entrato nel vivo della competizione con la pre-finale e la finale che ha visto vincitori nelle rispettive categorie

Campionato Regionale ACI Sport:

Minikart (2015-2020) – MIRARCHI Martino

Minikart Gr.3 CIK-FIA – GIGLIO Salvatore

X30 Junior – MONTERA Alessandro

X30 Senior – NISTICÒ Miriam

KZN Junior – IMPARATO Nicola (F.Z.)

KZN Under – SPINELLI Domenico

KZN Over – PERRI Roberto

Campionato Regionale Club:

X30 – DE GENNARO Antonio

125 New Entry – ANGOTTI Salvatore

125 Top Driver – LAGANÀ Carmelo

125 Rookie – ANGOTTI Tullio

Per la classe Entry Level è stata effettuata una manifestazione come previsto dal nuovo regolamento e i piccoli piloti hanno dimostrato, durante le attività messe in campo dall’Istruttore Karting II Livello – FILIPPELLI Benedetto (procedura di SLOW e altro), la loro grandissima professionalità e preparazione che lascia ben sperare per il futuro. Seppure senza classifica si sono distinti nell’ordine tutti e sette i partecipanti CANNIZZARO Leopoldo, SCIACCA Lorenzo, FALLANCA Giovanni, ORLANDO Michele, CUNDARI Niccolò, LEONELLO Rocco, MIRARCHI Antonio Mattia.

La premiazione ha concluso una due giorni in piena serenità e professionalità dimostrata dai piloti, dai meccanici, dai team, dagli Ufficiali di Gara dell’ACI, dai cronometristi e dagli operatori sanitari, dai gestori dell’impianto e dall’organizzatore dell’evento.

La 2ª Prova del Campionato Regionale Aci Karting e la 2ª Prova del Campionato Regionale Club 2021 Zona 8 – Basilicata / Calabria si svolgerà il 15 e 16 Maggio 2021 sulla Pista Racing Kart Laureana – Laureana di Borrello (RC). Anche in occasione di questo evento saranno presenti le telecamere di Italia Reportage TV con Graziano Tomarchio e il suo staff.