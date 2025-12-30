Kiwanis Club Rende in piazza a sostegno del service distrettuale “Una Culla, Una Speranza”

Piazza Martin Luther King, nelle giornate del 22 e 23 dicembre, si è trasformata in un teatro di grande solidarietà.

Con “La Casetta delle buone Azioni”, il Kiwanis Club Rende ha portato in piazza un’iniziativa dall’alto valore sociale, con il patrocinio del Comune di Rende.

Al centro dell’iniziativa il sostegno al progetto “Una culla, una speranza”, service distrettuale promosso in collaborazione con UNICEF Italia, finalizzato alla raccolta di fondi per l’acquisto di culle termiche destinate ai neonati più fragili.

Strumenti essenziali, spesso decisivi, per salvare vite che iniziano il loro cammino in salita.

Sin dalla vigilia delle festività natalizie, il Club ha scelto di stare al fianco dei più piccoli, proteggendo la vita già dai primi istanti con un impegno concreto e diretto: sensibilizzare la cittadinanza spiegando, ascoltando, coinvolgendo. Senza retorica. Senza distanza.

L’iniziativa è stata curata in ogni dettaglio in modo corale dalle fasi iniziali dell’organizzazione alla presenza in piazza.

La risposta della città non si è fatta attendere. Famiglie, cittadini, passanti incuriositi si sono fermati, hanno chiesto, si sono raccontati. E hanno donato.

Insieme al presidente Giuliano Arabia, i soci del Kiwanis Club Rende hanno lavorato in sinergia durante le due giornate, condividendo responsabilità e impegno: un lavoro di squadra reso possibile soprattutto dalla partecipazione attiva del segretario Livio Calabrò e dei consiglieri Laura Petrone, Gessica Santoianni, Andrea Ippolito Scoti, Monica Febbraro, Diego Cassetti, Emilia Falbo, Paola Palermo, Alessandra Aggazio e Lucrezia Gentile.

La riflessione del Presidente Giuliano Arabia, raccolta a margine dell’iniziativa, chiarisce bene la direzione del Club: «Il nostro Club, fin dal suo insediamento, ha mostrato una forte motivazione e una particolare attenzione verso tematiche delicate e soprattutto per la tutela dei bambini e dei più fragili.

Proteggere la vita sin dai primi istanti è una responsabilità che portiamo avanti con convinzione. Ogni bambino ha diritto di essere ascoltato, curato, protetto, amato.

Anche durante le festività, i cittadini rendesi e non solo hanno dimostrato, come sempre, grande sensibilità e attenzione.»

Una partecipazione spontanea, composta, sentita. In segno di ringraziamento, il Kiwanis Club Rende ha regalato ai sostenitori un calendario e una pallina natalizia personalizzata, piccoli oggetti che raccontano una storia più grande: quella di una famiglia il Club che sceglie di esserci e di non voltarsi dall’altra parte.

Sulla stessa linea anche il segretario del Club, Livio Calabrò, che sottolinea il valore e l’importanza del lavoro di squadra:

«È stato un impegno corale, costruito con attenzione e spirito di servizio. Quando un gruppo lavora in sintonia, anche i piccoli gesti possono diventare concreti strumenti di aiuto».

Infine, i kiwaniani presenti in piazza hanno sottolineato che la solidarietà non è legata a una data sul calendario.

Non si esaurisce con le feste. L’impegno del Club proseguirà anche nei prossimi mesi e chi vorrà contribuire potrà farlo attraverso i canali ufficiali: ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza.

In un tempo in cui la fragilità rischia spesso di restare invisibile, il Kiwanis Club Rende ha fatto una scelta netta: portarla al centro, darle voce, valorizzarla, proteggerla.