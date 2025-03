Klaus Davi “fallimento dell’Asd San Luca 1961 è una sconfitta per lo stato”

“La squadra di calcio ASD San Luca 1961 è attualmente iscritta al campionato di Eccellenza Girone A della Calabria, ma il suo terreno di gioco per le gare in casa, nonostante sia stato dissequestrato, resta inagibile per la Commissione di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo.

La società sarà allora costretta a cercare un’alternativa per le restanti partite casalinghe della stagione.

E così, quasi inevitabilmente, il San Luca rischia di fallire poiché ormai abbandonato da tutti, per la disperazione degli oltre 120 ragazzi della scuola calcio.

Questo possibile fallimento dell’ASD San Luca rappresenta un vulnus per la comunità del comune aspromontano. Il mio auspicio è che le istituzioni intervengano al più presto per evitarlo”, ha dichiarato Klaus Davi.