Calabria

Klaus Davi “i Bellocco non mi ammazzano perchè hanno paura di farlo”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio33 minuti fa
29 minuto di lettura
klaus davi

klaus davi

“I Bellocco non mi uccidono perché hanno paura di farlo”, ospite ieri sera de “La Zanzara”, il programma in onda su Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Klaus Davi  ha così risposto alla seguente domanda dei conduttori:

“Come mai a te che scrivi di tutto, parli malissimo della ‘Ndrangheta e insegui i Bellocco per strada , non fanno nulla?”.

“Non lo fanno perché hanno paura di farlo” ha risposto il giornalista.

Davi è tornato anche a parlare anche della sessualità della mafia: “L’eterosessualità è un mito infondato, il 10% degli affiliati è gay e il 50% bisex.

Come lo so? In Calabria si sa tutto, sono stato il primo a indicare i presunti killer del boss Franco Benestare scampato ad un agguato a Reggio Calabria e i miei articoli sono stati confermati dalle indagini.

Si sa tutto”, ha dichiarato Klaus Davi.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio33 minuti fa
29 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio