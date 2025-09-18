Klaus Davi “i Bellocco non mi ammazzano perchè hanno paura di farlo”
“I Bellocco non mi uccidono perché hanno paura di farlo”, ospite ieri sera de “La Zanzara”, il programma in onda su Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Klaus Davi ha così risposto alla seguente domanda dei conduttori:
“Come mai a te che scrivi di tutto, parli malissimo della ‘Ndrangheta e insegui i Bellocco per strada , non fanno nulla?”.
“Non lo fanno perché hanno paura di farlo” ha risposto il giornalista.
Davi è tornato anche a parlare anche della sessualità della mafia: “L’eterosessualità è un mito infondato, il 10% degli affiliati è gay e il 50% bisex.
Come lo so? In Calabria si sa tutto, sono stato il primo a indicare i presunti killer del boss Franco Benestare scampato ad un agguato a Reggio Calabria e i miei articoli sono stati confermati dalle indagini.
Si sa tutto”, ha dichiarato Klaus Davi.