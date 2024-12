Klaus Davi torna a San Luca e incontra i cittadini “pronto a candidarmi”

Il giornalista e massmediologo Klaus Davi è tornato a San Luca e ha incontrato un nutrito gruppo di cittadini in Piazza della resistenza di fianco al palazzo del Comune.

“Sono pronto a fare la mia parte per aiutare San Luca ma anche tutta la Locride.

Ho letto articoli ridicoli scritti sui giornali milanesi che descrivono un paese ‘deserto’, impaurito per la possibile recrudescenza di una faida a seguito della sparizione del quarantaquattrenne Antonio Strangio.

Cronisti che qui non hanno messo piede e scrivono a 1000 chilometri di distanza.

Posso testimoniare di essere stato accolto dai cittadini con affetto e disponibilità, intimoriti dai soliti pregiudizi alimentati da un certo giornalismo che certo non si distingue per coraggio e presenza sul territorio. “

“Lo spauracchio dello scioglimento per mafia incombe su questa piccola cittadina. Un provvedimento amministrativo ormai criticato a tutti i livelli, che spesso viene applicato in base a criteri molto discutibili.

Mi stupisce che per esempio le infiltrazioni del clan di Ndrangheta degli Araniti a Reggio Calabria e che hanno provocato le dimissioni di alcuni amministratori della città metropolitana, non abbiano sortito la stessa attenzione delle istituzioni.

Confido tuttavia nell’equilibro dei rappresentanti istituzionali , le cui decisioni vanno rispettate , ma che comunque possono essere criticate.

Da parte mia massima disponibilità ad aiutare San Luca e tutta la Locride come ho sempre fatto in questi anni.

Sono pronto a fare la mia parte e a colmare quel vuoto che lo Stato ha lasciato in questi territori per decenni , e a collaborare con le istituzioni per aiutare questa terra a risollevarsi.