“Kumpa-We”, a Scalea la presentazione del romanzo di Salvatore Lo Piano

di Nicoletta Toselli

Un pomeriggio dedicato alla cultura, al confronto e alla riflessione attraverso la letteratura. È in programma martedì 26 maggio, alle ore 16.30, presso il Centro Donna “Roberta Lanzino” di Scalea, la presentazione del romanzo “Kumpa-We – The sons of the moon” di Salvatore Lo Piano.

L’iniziativa, promossa dal Centro Donna “Roberta Lanzino” insieme alla Federiciana Università Popolare, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, professionisti del mondo culturale e sociale e cittadini, attorno ad un’opera intensa e ricca di significati umani.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Scalea Mario Russo, dell’assessore alla Cultura e ai Rapporti Istituzionali Annalisa Alfano, della presidente del Centro Donna “Roberta Lanzino” Wioletta Witek e della vicepresidente Angela De Franco.

Il dialogo con l’autore sarà affidato ad Alessandro Pagliaro, giornalista, autore e recensore letterario, Vanessa Santoro, psicologa e sessuologa clinica, e Cosmo De Matteis, medico e membro di As.Me.V. Onlus operante in Africa. A moderare l’incontro sarà la giornalista Nicoletta Toselli.

Le conclusioni saranno affidate al rettore della Federiciana Università Popolare Salvatore Maria Mattia Giraldi.

“Kumpa-We” si presenta come un romanzo capace di affrontare temi profondi e universali, intrecciando dimensione umana, identità, viaggio e relazioni, in un racconto che invita alla riflessione e all’ascolto.

L’appuntamento si terrà presso il Centro Donna “Roberta Lanzino”, in via Plinio il Vecchio a Scalea. L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.