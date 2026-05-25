“KUMPA-WE – The sons of the moon”: a Scalea la presentazione del romanzo di Salvatore Lo Piano

SCALEA – Un appuntamento dedicato alla cultura, al dialogo interculturale e alla riflessione sociale si terrà martedì 26 maggio 2026 alle ore 16:30 presso il Centro Donna “Roberta Lanzino” di Scalea, in via Plinio il Vecchio, nell’ambito delle attività promosse dalla Federiciana Università Popolare.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il romanzo “KUMPA-WE – The sons of the moon” dello scrittore Salvatore Lo Piano, un’opera che affronta temi profondi legati all’identità, alla diversità, all’umanità e al viaggio, sia reale che interiore.

L’evento è promosso dal Comune di Scalea, dalla Federiciana Università Popolare e dal Centro Donna “Roberta Lanzino”, con il coinvolgimento di figure del mondo istituzionale, culturale, sanitario e sociale.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Scalea Mario Russo, dell’assessore alla Cultura e ai Rapporti Istituzionali Annalisa Alfano, della presidente del Centro Donna “Roberta Lanzino” Wioletta Witek e della vicepresidente Angela De Franco.

A dialogare con l’autore saranno Alessandro Pagliaro, giornalista, autore e recensore letterario, Vanessa Santoro, psicologa e sessuologa clinica, e Cosmo De Matteis, medico e membro dell’associazione As.Me.V. Onlus operante in Africa.

La moderazione sarà affidata alla giornalista Nicoletta Toselli.

Le conclusioni saranno curate dal rettore della Federiciana Università Popolare, Salvatore Maria Mattia Giraldi.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto sui temi dell’inclusione, della dignità umana, della cooperazione e della conoscenza reciproca attraverso la letteratura, valorizzando il ruolo della cultura come strumento di dialogo tra popoli e sensibilità differenti.

L’evento è aperto al pubblico.