L’ Atam scende in strada a sostegno delle donne, il commento dell’Ass. Domenico Battaglia

“Con le iniziative di ATAM per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si aggiungono a quelle messe in campo dalla nostra amministrazione, si apre una settimana che non è una semplice sommatoria di eventi ma è il segnale di un metodo di lavoro prezioso per la nostra Città”. Commenta così l’Assessore alla Mobilità della Città di Reggio Calabria, Domenico Battaglia.

Messaggi su ruote, veicolati dai mezzi pubblici che possano dare un segno concreto di vicinanza fornendo anche numeri utili per sfuggire alla violenza. L’autobus e le fermate dei mezzi pubblici sono da sempre un luogo di grande eco in cui è importante far veicolare messaggi di solidarietà e di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, contro il razzismo, contro l’omolesbobitransfobia, contro la discriminazione verso i disabili. E’ importante veder scorrere nei display e alle fermate messaggi in sostegno alle donne che subiscono violenza, o alle persone in generale che ne subiscono perché ritenute da molti “diverse”.

E’ bello constatare che i servizi ATAM – grazie a queste iniziative – siano inclusivi davvero per tutt*nessuno escluso, perché davvero fa la differenza. Un’informazione dunque – conclude l’Assessore Battaglia – capillare sulla rete di esercizio servita da ATAM che arriva a tutti, quotidianamente. La comunicazione dovrebbe essere come una goccia che piano piano riesce a oltrepassare la roccia”.