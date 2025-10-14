l Tour della Schiacciata 2025 si chiude a Reggio Calabria: il Volley S3 porta sport e sorrisi al Pala Calafiore

Ultimo appuntamento del 2025 per il Volley S3 che giovedì toccherà Reggio Calabria. A causa delle avverse condizioni meteo previste, l’evento si svolgerà al chiuso, al Pala Calafiore, per garantire la piena sicurezza e il divertimento dei giovani partecipanti, preservandoli dalle intemperie: sarà così uno dei palazzetti più iconici e capienti dell’Italia meridionale a fare da cornice alla chiusura del Tour della Schiacciata 2025.

MATTINA – 09:30-12-30 spazio alle scuole (alle 11:30 saluti istituzionali)

POMERIGGIO – 14-30-17 spazio alle società sportive

Dopo Mantova, Campobasso, Parma e Caserta la grande festa del volley giovanile promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo si sposta in Calabria con l’obiettivo di avvicinare sempre di più i ragazzi alla pallavolo. L’evento coinvolgerà centinaia di studenti e giovani atleti in una giornata interamente dedicata allo sport, alla socialità e ai valori educativi che sono alla base del progetto Volley S3.

La mattina sarà dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo i giovani delle società sportive del territorio. Non mancherà il Sitting Volley S3, l’attività che consente a tutti, senza distinzioni, di condividere la stessa esperienza di gioco, confermando la vocazione inclusiva e formativa del progetto.

L’entusiasmo contagioso del Volley S3 arriverà a Reggio Calabria con Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e con Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e testimonial dell’iniziativa, che animeranno la giornata con giochi, percorsi e attività motorie pensate per favorire inclusione e partecipazione con il supporto degli smart coach di Fipav Reggio Calabria.

Il circuito 2025 del Tour della Schiacciata si avvale del supporto di partner di rilievo: ESA con il Progetto IRIDE, MASAF – ISMEA, EBRI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan G. Komen Italia, Decathlon e Rai Kids.