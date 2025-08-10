L’11 agosto a Cropani la presentazione del libro La Pretura di Cropani, l’Unep e il Carcere. Dalla storia alla cronaca”

Domani, lunedì 11 agosto, alle ore 18.30, in Piazza Casolini, a Cropani Superiore, si terrà la presentazione del libro “La Pretura di Cropani, l’Unep e il Carcere. Dalla storia alla cronaca”, dell’avvocato Tommaso Stanizzi.

L’opera costituisce un “unicum” sicuramente in Calabria (ed il secondo in Italia). Infatti è il primo ed unico libro che viene pubblicato e che narra la storia della Pretura in un comune calabrese.

Una istituzione giudiziaria che è esistita sin dall’Unità d’Italia per circa 133 anni (1865/1998), rappresentando una autorità a contatto diretto con la gente in tutti i comuni del mandamento nel quale aveva sede.

Il libro verrà distribuito gratuitamente grazie al sostegno della Banca Centro Calabria, che ha ritenuto l’opera meritevole di attenzione proprio perché costituisce uno spaccato di vita importante, un affresco umano e sociale di grande valore e contribuisce, infine, alla valorizzazione della memoria storica locale.

Modera i lavori il giornalista professionista Luigi Stanizzi; intervengono il sindaco Raffaele Mercurio, il presidente della Banca Centro Calabria Giuseppe Spagnuolo, i magistrati Armanda Servino e Teresa Chiodo, il presidente dell’ordine degli avvocati Enza Matacera, l’avvocato Paolo Battaglia.

Conclude l’autore, avvocato Tommaso Stanizzi. La cittadinanza è invitata a partecipare. Dopo la presentazione del libro ci sarà uno spettacolo di intrattenimento.