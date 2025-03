L’11 aprile al Liceo Scientifico Scorza di Cosenza l’evento “Ventiquattro anni di chirurgia robotica toracica”

Venerdì 11 aprile, alle ore 10:00, il Liceo Scientifico Scorza di Cosenza ospiterà, presso l’Aula Magna, la nota chirurga Franca Melfi, docente della facoltà di Medina e Chirurgia dell’Università della Calabria, che terrà una conferenza dal titolo “24 anni di chirurgia robotica toracica”.

Franca Melfi, originaria del capoluogo bruzio e cresciuta ad Oriolo, dove le è stata conferita la cittadinanza onoraria, è stata il primo medico al mondo, nel 2001, a trattare il tumore ai polmoni con l’ausilio della chirurgia robotica toracica.

L’importante iniziativa, fortemente voluta da Rosanna Rizzo, dirigente scolastico del Liceo Scorza, vedrà protagonisti gli studenti, in particolare quelli della curvatura bio-medica.

Porteranno i Saluti istituzionali i rappresentanti dell’ASP Cosenza e dell’Università della Calabria; coordinano i lavori la docente Rosanna Volpe e lo studente Luigi Maria De Francesco.

Franca Melfi ha contribuito alla creazione del più grande centro europeo di chirurgia robotica in una struttura pubblica; è stata nominata presidente della Società europea di chirurgia cardiotoracica, diventando la prima donna a ricoprire questo incarico, era stata già la prima donna a presiedere la prestigiosa Società italiana di endoscopia toracica.

Donna medico straordinaria ha dedicato la sua professione alla chirurgia robotica in campo toracico, alla ricerca clinica, all’applicazione delle nuove tecnologie per la chirurgia toracico-polmonare, raggiungendo livelli eccellenti e fama mondiale, tanto da essere nominata presidente della Società Europea di Chirurgia Cardio-Toracica.

Innumerevoli i riconoscimenti nazionali ed internazionali che le sono stati conferiti nel corso della sua lunga carriera, tra cui il Bio WomenTech, per le donne che dedicano la propria professionalità all’innovazione nelle biotecnologie, ed il premio Italy’s First Surgical Telementoring Network, per l’impiego della telemedicina. In qualità di primo tutor autorizzato europeo di chirurgia robotica toracica, è stata protagonista dell’avvio di più di venti centri di chirurgia toracica robotica in tutto il continente.