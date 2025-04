L’11 aprile si terrà l’inaugurazione del Porto Vecchio di Crotone dopo i lavori di riqualificazione

L’11 aprile è il giorno del “Porto Vecchio”, il giorno dell’inaugurazione a seguito dei lavori di riqualificazione a cura dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.

L’annuncio è stato dato questa mattina dal presidente dell’Autorità Andrea Agostinelli e dal sindaco Vincenzo Voce nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”

Erano presenti, inoltre, gli assessori Maria Bruni, Giovanni Greco, Nicola Corigliano e l’ing. Lorena Tedesco e il dr. Vincenzo Arcuri per l’Autorità di Sistema.

A partire dalle ore 18.30 si accenderanno i motori per quella che si propone di essere una vera e propria festa popolare arricchita dalle note di Rino Gaetano, un grande figlio di questa terra, a cui il presidente Agostinelli ha proposto l’intitolazione del porto Vecchio. I festeggiamenti culmineranno con uno spettacolo pirotecnico.

Il sindaco Voce ha ringraziato il presidente Agostinelli e tutti coloro che, con il loro impegno e dedizione, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo per la città e la comunità: “ci siamo, finalmente! Siamo arrivati all’inaugurazione della struttura che è il biglietto da visita della nostra città.

Un progetto tecnico fatto con il cuore e la passione che evidenzierà ancora di più la crescente valenza che il porto sta acquisendo” ha detto il sindaco.

Il presidente Agostinelli ha manifestato la piena soddisfazione per il lavoro portato avanti in stretta collaborazione con l’amministrazione: “sono lavori fortemente voluti come rilancio per il porto e per la città.

Il porto è il volano che trasformerà Crotone in una città più votata al turismo.

E questo è stato possibile per la sinergia che si è stabilità con il Comune e gli altri soggetti interessati. Altri progetti sono in itinere e con la collaborazione di tutti continueremo a realizzare grandi opere” ha detto il presidente Agostinelli.

Con l’inaugurazione si conclude un progetto di sviluppo integrato animato da una serie di interventi, mirati alla riqualificazione urbana e alla pedonalizzazione di aree portuali, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività crocieristiche, il turismo nautico e le iniziative sportive, in particolar modo degli sport velici.

Del valore di 3,5 milioni di euro, il progetto ha puntato ad offrire un nuovo volto all’infrastruttura portuale di Crotone, anima pulsante della “città del vento” e della sua comunità.

A caratterizzare l’intera progettazione, tra gli interventi previsti, la trasformazione in zona pedonale del lungomare del porto Vecchio, arricchito dalla pavimentazione in granito silano, specificamente scelto perché adatto al contesto naturale calabrese, e che avrà diverse colorazioni e formati in modo tale da differenziare sia le diverse zone che i relativi percorsi.

Posta al centro della via, una scenografica fontana alimentata da getti d’acqua che partiranno direttamente dal pavimento.

A coronare l’intera area, quale segno distintivo della “città del vento”, l’installazione di quinte di mitigazione realizzate con strutture portanti in acciaio zincato a caldo, resistenti alla ruggine e imbullonati a filo pavimentazione.

Rappresentano le vele schermanti di forma trapezoidale, in acciaio traforato anch’esse zincate a caldo e resistenti agli agenti atmosferici avversi.

La riqualificazione del lungomare rappresenta il primo step di un’opera complessiva di valorizzazione del Porto Vecchio che vedrà il suo completamento con la riqualificazione dell’Area Ex Sensi dove, per un valore di 7 milioni di euro, sarà realizzato un centro direzionale, che ospiterà attività di alto pregio.

Con lo sguardo alla progettazione posta in essere dall’Autorità di Sistema portuale a sostegno dell’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura portuale di Crotone, è in fase di esecuzione l’adeguamento della banchina 13 del porto commerciale, i cui lavori, per un valore di 1,5 mln di euro, saranno completati entro il 2025.

È stata, invece, completata ed è prossima al collaudo la sistemazione della mantellata (2 mln di euro). In dirittura d’arrivo, anche, l’ammodernamento della banchina pescherecci prossima al collaudo.

Rientra tra gli obiettivi raggiunti dall’Ente la riqualificazione della Banchina di Riva destinata alle attività crocieristiche, che proprio oggi ha visto in porto l’arrivo di una nave Viking, che sarà seguita da altre tre nel mese di aprile.

A completare l’elenco delle opere da concludere entro l’anno sono appena iniziati i lavori di realizzazione dei parcheggi adiacenti la spiaggia delle Forche.