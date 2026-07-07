L’11 luglio a Cinquefrondi si terrà l’iniziativa “Trasporto pubblico nella piana? Chi l’ha visto?”

TRASPORTO PUBBLICO NELLA PIANA? CHI L’HA VISTO!

Questo è il tema dell’iniziativa che si terrà sabato 11 luglio a partire dalle ore 17.30, nella Mediateca Comunale organizzata dal Coordinamento per la riapertura delle ferrovie Taurensi e patrocinata dal Comune di Cinquefrondi.

Da diversi anni, diverse Associazioni e Comitati, raggruppate in un Coordinamento si stanno battendo per la riapertura delle linee delle ferrovie della Calabria ed in particolare per la linea Gioia Tauro – Cinquefrondi e la Gioia Tauro – Sinopoli.

Nel 2011, nel silenzio più assoluto, queste due tratte, sono state soppresse privando la Piana di un minimo di trasporto pubblico che la “Littorina” ha rappresentato per decenni. Un trasporto che andava riconvertito in una moderna metropolitana di superfice al servizio dei comuni della Piana e dei paesi delle aree interne.

Nel corso di questi mesi diverse Amministrazioni Comunali hanno adottato delle delibere per chiedere alla Regione il ripristino della Ferrovia e diversi contatti sono stati avviati con gli organi competenti.

Nel frattempo il Coordinamento, con l’aiuto di esperti, ha elaborato un progetto di massima che Sabato sarà illustrato nel corso del Convegno che sarà coordinato da Aldo Polisena, portavoce del Comitato Ionio- Tirreno e che vedrà l’architetto Piervalentino Marino illustrare l’ipotesi progettuale e il Sindaco Michele Conia portare i saluti Istituzionali.

Al convegno sono stati invitati i Sindaci dei comuni ricadenti sulle due strade ferrate e allo stesso interverranno:

Franca Ieranò Presidente di Progetto Donna Cinquefrondi – Melicucco che aderisce al Coordinamento;

Francesco Tropeano Responsabile del Comitato Ionio – Tirreno per la mobilità sostenibile;

Carmelo Milicia Presidente dell’Associazione Phìlene;

Arcangelo Ligato responsabile del Comitato Pro – Taurensi

Domenico De Luca Presidente dell’Associazione Metropolitana della Piana.

IL Coordinamento per la riapertura delle Ferrovie Taurensi comunica inoltre che nel corso del mese di luglio e di agosto sarà presente nelle piazze dei Comuni della Piana con un gazebo per incontrare i cittadini ai quali sarà illustrata la proposta per la nascita del “Treno della Piana”.