L’11 ottobre a Lamezia Terme la presentazione del progetto nazionale “Casa”

Il progetto nazionale “CASA”, di interesse e diffusione nazionale, mette al centro la promozione dell’affido e dell’adozione nazionale e internazionale.

È promosso dal Forum Nazionale delle associazioni familiari (Ente capofila) con il sostegno del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

In Calabria sarà realizzato dal Centro Comunitario Agape e dal Forum Regionale delle associazioni familiari e avrà come tema “La Calabria che accoglie”.

Alla conferenza stampa saranno presenti: Adriano Bordigon, Presidente nazionale delle associazioni familiari; Claudio Venditti, Presidente del Forum Regionale Associazioni familiari; Mario Nasone, Presidente del Centro Comunitario Agape.

Interverranno inoltre: Alice Pizzi, Assistente sociale, Referente “Progetto CASA”, don Giacomo Panizza, Presidente Comunità Progetto Sud, Sonia Bruzzese, Presidente Ordine Regionale assistenti Sociali e alcune famiglie affidatarie e adottive porteranno la loro testimonianza.